У "Слузі народу" поставили крапку у питанні звільнення скандальної Фаріон із Львівської політехніки: подробиці

Рішення ніхто скасовувати не буде

Скандальна екснардепка Ірина Фаріон все ж таки втратила посаду в Національному університеті "Львівська політехніка", а те, що відповідне повідомлення пропало з сайту вишу є лише "технічним моментом".

Як повідомила у своєму telegram-каналі заступник голови фракції "Слуга народу" Юлія Гришина, про це їй повідомили в адміністрації університету.

"Зникнення допису зі сторінки у соцмережах — просто технічний момент. Звільнення відбулося і його не скасують", — написала вона.

Гришина також спростувала інформацію про те, що нібито з Фаріон ніхто не обговорював цю ситуацію. За словами нардепа, ця інформація є звичайною маніпуляцією, оскільки керівництво кілька разів намагалося додзвонитися до чиновниці, щоби обговорити це питання.

" Однак Фаріон проігнорувала дзвінки і подала це так, нібито її навіть не спромоглися повідомити особисто", — додала вона.

Крім того, Гришина оприлюднила у своєму telegram-каналі фрагмент виступу однієї зі студенток Львівської політехніки, на якому та подякувала керівництву вишу за те, що воно пішло назустріч учням у цьому питанні. Цим вона спростувала заяви Фаріон про те, що її звільнення хотіли люди, які не пов’язані із вишом.

Нагадаємо, 15 листопада з’явилися повідомлення про те, що Фаріон втратила посаду у виші, про що повідомив міністр освіти Оксен Лісовий. Однак пізніше повідомлення про це зникли зі сторінок Львівської політехніки, через що пішли чутки, що чиновниця все ж таки залишилася на своїй посаді.

Як повідомлялося раніше, після скандалу зі звільненням Фаріон накинулася на міністра освіти Оксена Лісового і заявила, що той "нацькував на неї якийсь дивний збрід".