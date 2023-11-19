"Неуч нацькував зброд": Фаріон відзначилася образливими висловлюваннями у бік Лісового та студентів (відео)

Скандал продовжує набирати обертів

Скандал з екснардепкою Іриною Фаріон отримав продовження, зокрема, чиновниця відреагувала на звільнення з Львівської політехніки після чого обізвала міністра освіти "неуком".

Так у своєму Youtube Фаріон заявила, що її звільнили "під тиском зверху" через заяву, яка знаходиться "за межами професійних обов’язків".

При цьому чиновниця розкритикувала міністра освіти, якого назвала "неуком та головним плагіатором країни".

"Я вже випускала багато розгромних відео про цього неука, який добиває нашу освіту в час нашої національно-визвольної війни, прикриваючись солодкавою риторикою про захист української армії і українських воїнів", — сказала вона.

Фаріон також згадала і про студентів, які вийшли на мітинги з вимогою її звільнення, назвавши їх "дивним збродом" та звинувативши Лісового в тому, що це він їх на неї "нацькував".

"Я була професором кафедри української мови. Так от, ви на професора кафедри української мови нацькували дивний збрід з матюковими гаслами, яких ви назвали студентами, які не мають жодного стосунку до Львівської політехніки", — сказала вона.

Як повідомлялося раніше, Фаріон потрапила в новий скандал, образивши бійців "Азова" через те, що вони говорять російською мовою. У відповідь на це вона отримала шквал критики, до якої приєднався і майор ЗСУ Максим Жорін.

13 листопада студент із Криму написав Фаріон зі словами підтримки українською мовою, а та не вигадала нічого кращого, ніж оприлюднити листа, не приховуючи імені відправника. Через кілька годин до нього прийшли силовики з ФСБ.

Після цього студенти Львівської політехніки вимагали звільнення чиновниці з вишу.