"Неуч натравил сброд": Фарион отметилась оскорбительными высказываниями в сторону Лисового и студентов (видео)

Скандал продолжает набирать обороты

Скандал с экс-нардепом Ириной Фарион получил продолжение, в частности чиновница отреагировала на увольнение из Львовской политехники после чего обозвала министра образования "неучем".

Так в своем Youtube Фарион заявила, что ее уволили "под давлением сверху" из-за заявления, которое находится "за пределами профессиональных обязанностей".

При этом чиновница раскритиковала министра образования, которого назвала "неучем и главным плагиатором страны".

"Я уже выпускала много разгромных видео об этом неуче, который добивает наше образование во время нашей национально-освободительной войны, прикрываясь сладковатой риторикой о защите украинской армии и украинских воинов", — сказала она.

Фарион также вспомнила и о студентах, которые вышли на митинги с требованием ее увольнения, назвав их "странным сбродом" и обвинив Лисового в том, что это он их на нее "натравил".

"Я была профессором кафедры украинского языка. Так вот, вы на профессора кафедры украинского языка натравили странный сброд с матерными лозунгами, которых вы назвали студентами, не имеющими никакого отношения к Львовской политехнике", — сказала она.

Как сообщалось ранее, Фарион попала в новый скандал, оскорбив бойцов "Азова" из-за того, что они говорят на российском языке. В ответ на это она получила шквал критики, к которой присоединился и майор ВСУ Максим Жорин.

13 ноября студент из Крыма написал Фарион со словами поддержки на украинском языке, а та не придумала ничего лучше, чем обнародовать письмо не скрывая имени отправителя. Несколько часов спустя к нему пришли силовики с ФСБ.

После этого студенты Львовской политехники потребовали увольнения чиновницы из вуза.