В "Слуге народа" поставили точку в вопросе увольнения скандальной Фарион из Львовской политехники: подробности

Решение никто отменять не будет

Скандальная экс-нардеп Ирина Фарион все же потеряла должность в Национальном университете "Львовская политехника", а то, что соответствующее сообщение пропало с сайта вуза является всего лишь "техническим моментом".

Как сообщила в своем telegram-канале заместительница главы фракции "Слуга народа" Юлия Гришина, об этом ей сообщили в администрации университета.

"Исчезновение сообщения со страницы в соцсетях — просто технический момент. Увольнение произошло и его не отменят", — написала она.

Гришина также опровергла информацию о том, что якобы с Фарион никто не обсуждал эту ситуацию. По словам нардепа, эта информация является обычной манипуляцией, поскольку руководство несколько раз пыталось дозвониться к чиновнице, чтобы обсудить этот вопрос.

"Однако Фарион проигнорировала звонки и подала это так, будто ей даже не смогли сообщить об этом лично", — добавила она.

Кроме того, Гришина обнародовала в своем telegram-канале фрагмент выступления одной из студенток Львовской политехники, на котором та поблагодарила руководство вуза за то, что оно пошло навстречу учащимся в этом вопросе. Этим она опровергла заявления Фарион о том, что ее увольнения хотели люди, которые не связаны с вузом.

Напомним, 15 ноября появились сообщения о том, что Фарион потеряла должность в вузе, о чем сообщил министр образования Оксен Лисовой. Однако позже сообщения об этом пропали со страниц Львовской политехники, из-за чего пошли слухи, что чиновница все же осталась на своей должности.

Как сообщалось ранее, после скандала с увольнением Фарион набросилась на министра образования Оксена Лисового и заявила, что тот "натравил на нее какой-то странный сброд".