Границы между Радой и СИЗО стираются: оскандалившийся "слуга народа" опять в сессионном зале

Украинцы возмущены тем, что нардепа выпустили из СИЗО

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Андрей Одарченко уже вернулся на работу после выхода из СИЗО. Во время сегодняшнего заседания Верховной Рады его заметили в сессионном зале.

Фото депутата опубликовал его коллега от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. В сети возмутились тем, что нардеп так быстро вышел из-под ареста.

"Депутат Одарченко (тот, кто подкупал биткоинами), уже в сессионном зале! Социальный лифт в действии! Границы между Советом и СИЗО стираются все больше", — написал нардеп.

Украинцы в сети также негативно отреагировали на возвращение нардепа к работе после того, как он был помещен в СИЗО за попытку дать взятку.

Напомним, что 21 ноября текущего года следователи НАБУ провели обыск у Андрея Одарченко и задержали его. Нардеп пытался дать взятку топ-чиновнику в криптовалюте Bitcoin (примерно 50 тысяч долларов) за то, чтобы тот посодействовал в получении денег из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ. Средства Одарченко хотел потратить на ремонт подконтрольного объекта инфраструктуры.

Суд взял "слугу" под стражу 22 ноября с правом внесения залога 15 млн гривен, а через несколько дней Одарченко выгнали из партии. Вместе с тем, уже 24 ноября Андрей Одарченко вышел на свободу — за него внесли 15 млн гривен залога. У нардепа отобрали заграничный паспорт, чтобы он не смог сбежать от правосудия, и обязали его носить электронный браслет.

Помимо взяточничества "слуга" Одарченко еще известен своей пророссийской позицией. Он выступал за то, чтобы Украина отдала Крым и Донбасс России, а также не верил, что ВСУ удержат Харьков в начале полномасштабного вторжения россии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Раде стало рекордно мало нардепов. Еще три человека составили свои мандаты.