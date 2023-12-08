Новый рекорд в Раде: еще три нардепа лишились мандатов, сколько их осталось

Еще три народных депутата лишились своих мандатов. Речь идет о Виталии Данилове от "Батькивщины", Максиме Ефимове от "Восстановления Украины" и самовыдвиженце Дмитрии Шпенове.

Решение о лишении нардепов мандатов было принято Верховной Радой сегодня, 8 декабря, сообщил их коллега Ярослав Железняк. Таким образом в ВР образовался антирекорд — остался лишь 401 депутат.

По словам Железняка, нардепы сами изъявили желание досрочно сложить мандаты и написали соответствующие заявления, которые были одобрены.

"ЗА – Ефимова (283), Данилова (291) и Шпенова (289)", — добавил Ярослав Железняк.

Ефимов и Шпенов были мажоритарщиками, то есть они получили наибольшее количество голосов в своем округе и поэтому прошли в Раду. Их места будут пустовать до конца войны, добавил нардеп. Что касается Виталия Данилова, его место займет кандидат, который следующий в списке.

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