Укр

Зеленский снял известного нардепа с должности своего представителя в Раде

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публикации
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Автор
Владимир Зеленский Новость обновлена 07 декабря 2023, 11:36
Владимир Зеленский. Фото Офис президента

Кто займет его должность пока неизвестно

Президент Украины снял с должности своего представителя в Верховной Раде. Речь идет о народном депутате Федоре Вениславском.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента. Кто займет его должность пока неизвестно.

Федор Вениславский

Вениславский был представителем президента в Раде с сентября 2022 года.

  • Неоднократно баллотировался в Верховную Раду Украины.
  • В 2002 году впервые в качестве самовыдвиженца баллотировался в ВРУ IV созыва по 23 округу в Волынской области. Стать нардепом не удалось.
  • В 2006 году представлял партию Вперед, Украина!, занимал 34 место в списке кандидатов. В Верховную Раду VII и VIII созывов шел как самовыдвиженец, и также безуспешно.
  • На парламентских выборах 2019 кандидат в народные депутаты от партии Слуга народа, № 88 в списке.
  • 21 июля 2019 года был избран народным депутатом Верховной рады Украины. Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
  • С 3 июня 2019 по 12 сентября 2022 года — представитель президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном суде Украины.
  • С 12 сентября 2022 года — представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Украины.

Стоит отметить, что причины такого решения президента пока неизвестны. Журналист Андриюк напомнимл последние громкие заявления Вениславского:

  • Резко осудил атаку нардепа от "Слуги народа" Марьяны Безуглой на главкома Валерия Залужного.
  • Заявил об идее рассылать повестки военнообязанным украинцам по электронной почте.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский внезапно заменил главу ССО.

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#Украина #Указ #Владимир Зеленский #Федор Вениславский