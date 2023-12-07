Зеленский снял известного нардепа с должности своего представителя в Раде

Кто займет его должность пока неизвестно

Президент Украины снял с должности своего представителя в Верховной Раде. Речь идет о народном депутате Федоре Вениславском.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента. Кто займет его должность пока неизвестно.

Федор Вениславский

Вениславский был представителем президента в Раде с сентября 2022 года.

Неоднократно баллотировался в Верховную Раду Украины.

В 2002 году впервые в качестве самовыдвиженца баллотировался в ВРУ IV созыва по 23 округу в Волынской области. Стать нардепом не удалось.

В 2006 году представлял партию Вперед, Украина!, занимал 34 место в списке кандидатов. В Верховную Раду VII и VIII созывов шел как самовыдвиженец, и также безуспешно.

На парламентских выборах 2019 кандидат в народные депутаты от партии Слуга народа, № 88 в списке.

21 июля 2019 года был избран народным депутатом Верховной рады Украины. Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

С 3 июня 2019 по 12 сентября 2022 года — представитель президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном суде Украины.

С 12 сентября 2022 года — представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Украины.

Стоит отметить, что причины такого решения президента пока неизвестны. Журналист Андриюк напомнимл последние громкие заявления Вениславского:

Резко осудил атаку нардепа от "Слуги народа" Марьяны Безуглой на главкома Валерия Залужного.

Заявил об идее рассылать повестки военнообязанным украинцам по электронной почте.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский внезапно заменил главу ССО.