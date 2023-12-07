Зеленський зняв відомого нардепа з посади свого представника у Раді
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Хто обійме його посаду поки що невідомо
Президент України зняв із посади свого представника у Верховній Раді. Йдеться про народного депутата Федора Веніславського.
Відповідний указ опубліковано на сайті президента. Хто обійме його посаду наразі невідомо.
Федір Веніславський
Веніславський був представником президента у Раді з вересня 2022 року.
- Неодноразово балотувався до Верховної Ради України.
- У 2002 році вперше як самовисуванець балотувався до ВРУ IV скликання по 23 округу у Волинській області. Стати нардепом не вдалось.
- У 2006 році представляв партію Вперед, Україно!, посідав 34 місце у списку кандидатів. У Верховну Раду VII та VIII скликань йшов як самовисуванець, і також безуспішно.
- На парламентських виборах 2019 року кандидат у народні депутати від партії Слуга народу, № 88 у списку.
- 21 липня 2019 року був обраний народним депутатом Верховної Ради України. Член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
- З 3 червня 2019 року по 12 вересня 2022 року – представник президента України Володимира Зеленського в Конституційному суді України.
- З 12 вересня 2022 року – представник президента України Володимира Зеленського у Верховній Раді України.
Відзначимо, що причини такого рішення президента наразі невідомі. Журналіст Андріюк нагадав останні гучні заяви Вениславського:
- Різко засудив атаку нардепа від "Слуги народу" Мар’яни Безуглої на головкому Валерія Залужного.
- Заявив про ідею розсилати повістки військовозобов’язаним українцям електронною поштою.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський раптово замінив голову СЗГ.