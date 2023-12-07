Зеленський зняв відомого нардепа з посади свого представника у Раді

Хто обійме його посаду поки що невідомо

Президент України зняв із посади свого представника у Верховній Раді. Йдеться про народного депутата Федора Веніславського.

Відповідний указ опубліковано на сайті президента. Хто обійме його посаду наразі невідомо.

Федір Веніславський

Веніславський був представником президента у Раді з вересня 2022 року.

Неодноразово балотувався до Верховної Ради України.

У 2002 році вперше як самовисуванець балотувався до ВРУ IV скликання по 23 округу у Волинській області. Стати нардепом не вдалось.

У 2006 році представляв партію Вперед, Україно!, посідав 34 місце у списку кандидатів. У Верховну Раду VII та VIII скликань йшов як самовисуванець, і також безуспішно.

На парламентських виборах 2019 року кандидат у народні депутати від партії Слуга народу, № 88 у списку.

21 липня 2019 року був обраний народним депутатом Верховної Ради України. Член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

З 3 червня 2019 року по 12 вересня 2022 року – представник президента України Володимира Зеленського в Конституційному суді України.

З 12 вересня 2022 року – представник президента України Володимира Зеленського у Верховній Раді України.

Відзначимо, що причини такого рішення президента наразі невідомі. Журналіст Андріюк нагадав останні гучні заяви Вениславського:

Різко засудив атаку нардепа від "Слуги народу" Мар’яни Безуглої на головкому Валерія Залужного.

Заявив про ідею розсилати повістки військовозобов’язаним українцям електронною поштою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський раптово замінив голову СЗГ.