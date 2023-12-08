Новий рекорд у Раді: ще три нардепи втратили мандати, скільки їх залишилося

Ще три народні депутати позбулися своїх мандатів. Йдеться про Віталія Данилова від "Батьківщини", Максима Єфімова від "Відновлення України" та самовисуванця Дмитра Шпенова.

Рішення про позбавлення нардепів мандатів було ухвалено Верховною Радою сьогодні, 8 грудня, повідомив їхній колега Ярослав Железняк. Таким чином, у ВР утворився антирекорд — залишився лише 401 депутат.

За словами Железняка, нардепи самі виявили бажання достроково скласти мандати та написали відповідні заяви, які були схвалені.

"ЗА — Єфімова ( 283), Данілова (291) та Шпенова (289)", — додав Яросав Железняк.

Єфімов та Шпенов були мажоритарниками, тобто вони отримали найбільшу кількість голосів у своєму окрузі й тому пройшли до Ради. Їхні місця будуть порожніми до кінця війни, додав нардеп. Щодо Віталія Данилова, його місце займе кандидат, який наступить у списку.

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