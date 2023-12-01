Еще один украинский нардеп решил сложить мандат

Из-за сложения мандата под угрозой функционирования работы депутатской группы

В след за Виталием Даниловым, который сложил мандат пару дней назад, еще один народный депутат решил отказаться от полномочий. Речь идет о мажоритарщике от депутатской группы "Доверие" Максиме Ефимове.

Об этом сообщили народные депутаты Украины Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко. В Верховной Раде образовался новый рекордный минимум народных избранников — 402 человека.

Максим Ефимов прошел в ВР от города Краматорска, так как набрал на своем округе больше всего голосов. Он является вице-президентом Украинской ассоциации футбола и президентом Федерации футбола Донецкой области. В прошлом — член "Партии легионов".

Кроме того, Максим Ефимов не просто народный депутат, а глава депутатской группы "Восстановление Украины". На сегодняшний день в группу входит 17 депутатов, что является минимальным количеством для ее существования.

"Со складыванием мандата Ефимовым в группе останется только 16 человек, что вообще ставит под риск существование этой группы. Разве что кто-нибудь новый присоединится к группе в течение двух недель", — пишет Ярослав Железняк.

Также "Телеграф" рассказывал о том, почему нардепов-прогульщиков нельзя лишить мандата. Спикер парламента назвал фамилии тех, кто из нардепов продолжает системно прогуливать заседание.