В последние дни сомнительную оценку действиям руководства ВСУ дали сразу двое политиков: председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и нардепка-"слуга" Марианна Безугла, которые также возглавляют подкомитеты в комитете ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Синхронность, с которой они вдруг раскритиковали действия руководства ВСУ, многих натолкнула на мысль о "прогреве" общества перед предстоящим увольнением главкома Валерия Залужного с его должности.

Впрочем, как пояснил "Телеграфу" политический аналитик Петр Олещук, объяснение может быть гораздо проще. Депутаты не хотят брать на себя ответственность за непопулярные в обществе решения.

"В ближайшее время власти придется принимать новые решения по мобилизации, а депутатам голосовать за них. Скорее всего, эти изменения в законодательстве не понравятся большинству украинцев, ведь будут расширять права военных комиссаров, например. Политики в этой ситуации думают в первую очередь о своих рейтингах и о том, что им рано или поздно еще участвовать в выборах, учитывая, что, согласно опросам, наибольшее недоверие общество выражает именно в Верховную Раду, депутаты пытаются подстраховаться и переложить ответственность за неудобные решения на военных, это скорее своеобразный бунт нардепов, которые не хотят стать крайними в принятии сложных решений", — объясняет эксперт.

Отметим, председатель подкомитета по надзору за деятельностью госорганов спецназначения с правоохранительными функциями, правоохранительных органов, правоохранительных органов спецназначения и разведорганов Давид Арахамия в интервью Наталии Мосейчук отметил, что у комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности "есть вопросы к военному командованию" поздно будут обсуждаться. Безуглая же ранее заявила, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, по ее мнению, выполняет свою работу некачественно и должен покинуть пост, ведь не предоставил план действий на 2024 год.

Детальнее о том, почему депутаты вдруг начали критиковать руководитель ВСУ и лично Валерия Залужного, и к каким последствиям для всех участников конфликта это может привести, читайте в статье "Телеграфа": "Наезд" Безуглой—Арахамии на ВСУ: к чему приведет атака нардепов на Залужного

Как сообщал "Телеграф", руководителя Департамента кадровой политики Министерства Украины Олега Яцино отстранили от должности. Безуглая заявила, что приветствует это решение "как внутренний сигнал, что изменения реальны".