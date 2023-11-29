Бунт нардепів: аналітик розповів, як у Раді перекладають на Залужного відповідальність за незручні рішення

Протягом останніх днів сумнівну оцінку діям керівництва ЗСУ дали одразу двоє політиків: голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та нардепка-"слуга" Марʼяна Безугла, які також очолюють підкомітети в комітеті ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Синхронність, з якою вони раптом розкритикували дії керівництва ЗСУ, багатьох наштовхнула на думку про "прогрів" суспільства перед майбутнім звільненням головкома Валерія Залужного з його посади.

Втім, як пояснив "Телеграфу" політичний аналітик Петро Олещук, пояснення може бути набагато простішим. Депутати не хочуть брати на себе відповідальність за непопулярні у суспільстві рішення.

"Найближчим часом владі доведеться ухвалювати нові рішення щодо мобілізації, а депутатам голосувати за них. Скоріше за все, ці зміни у законодавстві не сподобаються більшості українців, адже розширюватимуть права військових комісарів, наприклад. Політики в цій ситуації думають в першу чергу про свої рейтинги і про те, що їм рано чи пізно ще брати участь у виборах. Враховуючи, що, згідно з опитуваннями, найбільшу недовіру суспільство висловлює саме до Верховної Ради, депутати намагаються підстрахуватися і перекласти відповідальність за незручні рішення на військових. Це скоріше своєрідний бунт нардепів, які не хочуть стати крайніми в ухваленні складних рішень", — пояснює експерт.

Зазначимо, голова підкомітету з нагляду за діяльністю держорганів спецпризначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів, правоохоронних органів спецпризначення та розвідорганів Давид Арахамія в інтерв'ю Наталії Мосейчук зазначив, що у комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки "є запитання до військового командування, які рано чи пізно будуть обговорюватись". Безугла ж трохи раніше заявила, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, на її думку, виконує свою роботу неякісно та має залишити пост, адже не надав плану дій на 2024 рік.

Детальніше про те, чому депутати раптом почали критикувати керівницто ЗСУ та особисто Валерія Залужного, і до яких наслідків для всіх учасників конфлікту це може призвести, читайте у статті "Телеграфу": "Наїзд" Безуглої—Арахамії на ЗСУ: до чого призведе атака нардепів на Залужного

Як повідомляв "Телеграф", керівника Департаменту кадрової політики Міністерства України Олега Яцино усунули з посади. Безугла заявила, що вітає це рішення "як внутрішній сигнал, що зміни реальні".