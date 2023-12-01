Ще один український нардеп вирішив скласти мандат

Через складання мандату під загрозою функціонування депутатської групи

У слід за Віталієм Даниловим, який склав мандат кілька днів тому, ще один народний депутат вирішив відмовитись від повноважень. Йдеться про мажоритарника від депутатської групи "Довіра" Максима Єфімова.

Про це повідомили народні депутати України Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко. У Верховній Раді утворився новий рекордний мінімум народних обранців — 402 особи.

Максим Єфімов пройшов у ВР від міста Краматорська, бо набрав на своєму окрузі найбільше голосів. Він є віцепрезидент Української асоціації футболу та президентом Федерації футболу Донецької області. У минулому – член "Партії легіонів".

Крім того, Максим Єфімов не просто народний депутат, а голова депутатської групи "Відновлення України". На сьогодні до групи входить 17 депутатів, що є мінімальною кількістю її існування.

"Зі складанням мандата Єфімовим у групі залишиться лише 16 осіб, що взагалі ставить під ризик існування цієї групи. Хіба що хтось новий приєднається до групи протягом двох тижнів", — пише Ярослав Железняк.

Також "Телеграф" розповідав про те, чому нардепів-прогульщиків не можна позбавити мандата. Спікер парламенту назвав прізвища тих, хто з нардепів продовжує системно прогулювати засідання.