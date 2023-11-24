Ще один нардеп вирішив здати мандат: подробиці

Причину свого рішення він поки що не пояснив

Народний депутат Віталій Данілов вирішив скласти мандат — незадовго до цього він вийшов із фракції "Батьківщина", в якій перебував. Про це увечері 24 листопада повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Варто зауважити, що про рішення Данілова вперше повідомляв OBOZ.UA 22 листопада, тоді ж у мережі опублікували фото заяви нардепа, проте офіційне підтвердження з Ради з’явилося лише 24 числа.

Заява Віталія Данілова про вихід із фракції "Батьківщина" та складання повноважень нардепа

Зауважимо, що Віталій Данілов родом із Хмельницької області, деякий час займався бізнесом, після чого у 2002 році був обраний депутатом Харківської міськради. У 2005-2007 роках був президентом ФК "Харків". У 2007 році він вперше пройшов до Ради, а у 2019 році був обраний до парламенту вже втретє. Усі три рази він проходив від "Батьківщини" та очолював Харківський обласний осередок партії. У Раді також був членом Комітету з питань правоохоронної діяльності.

У декларації за 2019 рік Данілов задекларував 49,39 млн грн від підприємств, де він є партнером у сфері видобутку газу екснардепа Ігоря Котвицького.

Також варто згадати, що у 2022 році Данілов підписував звернення до голови ВР Руслана Стефанчука з вимогою внести до порядку денного найближчої сесії законодавчі ініціативи щодо позбавлення повноважень народних депутатів та депутатів місцевих рад, обраних від заборонених проросійських партій.

Віталій Данілов

Як повідомляв "Телеграф", раніше Рада достроково припинила повноваження депутата від забороненої в Україні ОПЗЖ Тетяни Плачкової.