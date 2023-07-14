У Верховній Раді стало ще на одного нардепа менше

За даними ЗМІ, за час роботи у Раді нардеп виконала лише 3% своїх передвиборчих обіцянок

Верховна Рада України Рада достроково припинила повноваження депутата від забороненої в Україні ОПЗЖ Тетяни Плачкової.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, 13 липня стало відомо, що Тетяна Плачкова ухвалила рішення скласти депутатський мандат.

Вона була обрана народним депутатом від ОПЗЖ у 2019 році. У Верховній Раді Плачкова була членом Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Також обіймала посаду заступника члена Постійної делегації у Парламентській асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва.

За даними Руху ЧЕСНО, Плачкова займалася поправним спамом до законопроекту про ринок землі. За інформацією порталу "Слово і Справа", за час роботи у Раді вона виконала лише 3% своїх передвиборчих обіцянок.

Як раніше повідомляв "Телеграф", колишньому народному депутату від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Олегу Волошину, який втік із країни перед повномасштабним вторгненням, загрожує до 15 років позбавлення волі. Екс-парламентарій обґрунтовано підозрюється у державній зраді.