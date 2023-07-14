В Верховной Раде стало еще на одного нардепа меньше

По данным СМИ, за время работы в Раде нардеп выполнила лишь 3% своих предвыборных обещаний

Верховная Рада Украины Совет досрочно прекратила полномочия депутата от запрещенной в Украине ОПЗЖ Татьяны Плачковой.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Напомним, 13 июля стало известно, что Татьяна Плачкова приняла решение сложить депутатский мандат.

Она была избрана народным депутатом от ОПЗЖ в 2019 году. В Верховной Раде Плачкова была членом Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Также занимала должность заместителя члена Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Организации Черноморского экономического сотрудничества.

По данным Движения ЧЕСНО, Плачкова занималась поправочным спамом к законопроекту о рынке земли. По информации портала "Слово и Дело", за время работы в Раде она выполнила лишь 3% своих предвыборных обещаний.

Как ранее сообщал "Телеграф", бывшему народному депутату от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Олегу Волошину, сбежавшему из страны перед полномасштабным вторжением, грозит до 15 лет лишения свободы. Экс-парламентарий обоснованно подозревается в государственной измене.