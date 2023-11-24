Еще один нардеп решил сдать мандат: подробности

Причину своего решения он пока не объяснил

Народный депутат Виталий Данилов решил сложить мандат, — незадолго до этого он вышел из фракции "Батькивщина", в которой состоял. Об этом вечером 24 ноября сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Стоит заметить, что о решении Данилова впервые сообщал OBOZ.UA 22 ноября, — тогда же в сети опубликовали фото заявления нардепа, однако официальное подтверждение из Рады появилось только 24 числа.

Заявление Виталия Данилова о выходе из фракции "Батькивщина" и сложении полномочий нардепа

Заметим, что Виталий Данилов родом из Хмельницкой области, некоторое время занимался бизнесом, после чего в 2002 году был избран депутатом Харьковского горсовета. В 2005-2007 годах был президентом ФК "Харьков". В 2007 году он впервые прошел в Раду, а в 2019 году был избран в парламент уже третий раз. Все три раза он проходил от "Батькивщины" и возглавлял Харьковскую областную ячейку партии. В Раде также был членом Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

В декларации за 2019 год Данилов задекларировал 49,39 млн грн от предприятий, где он является партнером в сфере добычи газа экс-нардепа Игоря Котвицкого.

Также стоит вспомнить, что в 2022 году Данилов подписывал обращение к председателю ВР Руслану Стефанчуку с требованием внести в повестку дня ближайшей сессии законодательные инициативы, касающиеся лишения полномочий народных депутатов и депутатов местных советов, избранных от запрещенных пророссийских партий.

Виталий Данилов

Как сообщал "Телеграф", ранее Рада досрочно прекратила полномочия депутата от запрещенной в Украине ОПЗЖ Татьяны Плачковой.