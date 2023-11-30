Світить до 15 років: одіозного екснардепа судитимуть за держзраду

Звинувачуваний вів підривну діяльність проти України

У середу, 29 листопада, Національне антикорупційне бюро та Спеціальна антикорупційна прокуратура скерували до суду справу за обвинуваченням народного депутата України III—IX скликань у державній зраді. Також екснардепа звинувачують у незаконному збагаченні.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ. Зазначається, що дії ексдепутата кваліфікують за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ст. 368-5 КК України.

Слід зазначити, що у відомстві не називають ім’я ексдепутата, але судячи з фотографії, оприлюдненої НАБУ, та передісторії справи, йдеться про Андрія Деркача.

Як встановило слідство, обвинувачений упродовж 2019-2022 років одержав щонайменше 567 тисяч доларів США від правоохоронних та розвідувальних органів рф за підривну діяльність проти України. Він зокрема вчиняв дії, спрямовані на дискредитацію іміджу України на міжнародній арені, погіршення дипломатичних відносин між США та Україною, а також ускладнення інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО.

Розслідування цих фактів НАБУ та САП здійснювали за оперативного супроводу департаменту контррозвідки СБУ. В липні 2022 року під час низки обшуків НАБУ та САП виявили та вилучили матеріали, які свідчили про тривалу підривну діяльність обвинуваченого, його сталі зв’язки з представниками держави-агресора та колаборантами. У зв’язку з переховуванням за кордоном, про підозру екснардепу повідомили заочно та оголосили у розшук. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зазначимо, що у 2021 році уряд США запровадив санкції проти семи українців, серед яких були Андрій Деркач та Олександр Дубинський.

Нагадаємо, 13 листопада Служба безпеки України оголосила народному депутату Олександру Дубінському підозру у державній зраді. За матеріалами слідства, він мав позивний "Буратіно" і входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління генштабу збройних сил росії (відоме як гру).

За даними слідства, крім народного депутата до складу ворожої групи входив екснардеп Андрій Деркач, який напередодні повномасштабного вторгнення рф втік за кордон. Також до цієї агентурної мережі входив колишній прокурор Костянтин Кулик.