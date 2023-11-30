Светит до 15 лет: одиозного экс-нардепа будут судить за госизмену

Обвиняемый вел подрывную деятельность против Украины

В среду, 29 ноября, Национальное антикоррупционное бюро и Специальная антикоррупционная прокуратура направили в суд дело по обвинению народного депутата Украины III-IX созывов в государственной измене. Также экс-нардеп обвиняется в незаконном обогащении.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ. Отмечается, что действия экс-депутата квалифицируют по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ст. 368-5 УК Украины.

Следует отметить, что в ведомстве не называют имя экс-депутата, но судя по фотографии, обнародованной НАБУ, и предыстории дела, речь идет об Андрее Деркаче.

Как установило следствие, обвиняемый на протяжении 2019-2022 годов получил не менее 567 тысяч долларов США от правоохранительных и разведывательных органов россии за подрывную деятельность против Украины. Он, в частности, предпринимал действия, направленные на дискредитацию имиджа Украины на международной арене, ухудшение дипломатических отношений между США и Украиной, а также усложнение интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО.

Расследование этих фактов НАБУ и САП осуществляли при оперативном сопровождении департамента контрразведки СБУ. В июле 2022 года во время ряда обысков НАБУ и САП обнаружили и изъяли материалы, свидетельствовавшие о длительной подрывной деятельности обвиняемого, его связях с представителями государства-агрессора и коллаборантами. В связи с укрывательством за границей, о подозрении экс-нардепу сообщили заочно и объявили в розыск. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Отметим, что в 2021 году правительство США ввело санкции против семи украинцев, среди которых были Андрей Деркач и Александр Дубинский.

Напомним, 13 ноября Служба безопасности Украины объявила народному депутату Александру Дубинскому подозрение в государственной измене. По материалам следствия, он имел позывной "Буратино" и входил в состав преступной организации, сформированной главным управлением генштаба вооруженных сил россии (известное как гру).

По данным следствия, кроме народного депутата в состав вражеской группы входил экс-нардеп Андрей Деркач, который накануне полномасштабного вторжения россии сбежал за границу. Также в эту агентурную сеть входил бывший прокурор Константин Кулик.