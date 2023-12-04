Еще один украинский нардеп решил отказаться от мандата

Заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании

Народный депутат Дмитрий Шпенов подал в Верховную Раду заявление о сложении депутатских полномочий и досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины.

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Соответствующую информацию он обнародовал на своей странице в Facebook.

"В Верховную Раду Украины поступило заявление от Шпенова Дмитрия Юрьевича о сложении депутатских полномочий и досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины. Соответствующее заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании", — написал Стефанчук в сети.

Спикер украинского парламента также обнародовал соответствующее заявление нардепа.

Источник фото: Руслан Стефанчук

Дмитрий Шпенов (facebook.com/shpenov)

В настоящее время в Верховной Раде остается 401 депутат.

Справка

Дмитрий Шпенов в 2019 году был избран в Верховную Раду 9-го созыва как беспартийный самовыдвиженец по 37-му округу (Днепропетровская область).

Он являлся членом Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии "Оппозиционный Блок". Кроме того, был председателем подкомитета по гражданскому и административному законодательству Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия.

Следует отметить, что это уже третий за последнее время нардеп, который досрочно слагает с себя полномочия.

Ранее "Телеграф" сообщи, что вслед за Виталием Даниловым, который сложил мандат пару дней назад, еще один народный депутат решил отказаться от полномочий. Речь идет о мажоритарщике от депутатской группы "Доверие" Максиме Ефимове.