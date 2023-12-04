"Офису президента приготовиться": в ответ на резонансный рейтинг Стефанчука нардеп создал свой "топ"

Депутат дал понять, что это только начало его "рейтинга"

В ответ на "топ-командировщиков" Верховной Рады от спикера Руслана Стефанчука парламентарии создали свой "рейтинг". Он посвящен выделению денег

Его создателем является нардеп Ярослав Железняк. В нем он захотел рассказать о том, сколько и на кого выделяется бюджета во время командировок.

Начать его он решил с Офиса президента. Так вот, по его данным, например, для заграничных поездок Ростислава Шурмы за 2023-ий год ему было выделено компенсацию из бюджета в размере 428 тысяч гривен.

"Это только на себя. Особенно интересно куда же он так отправился в октябре на 196 тыс.грн? И можно ли, если мы все сделаем краундфандинг на еще одну командировку, то не возвращать его", — пишет он.

В конце своего поста Железняк написал — "другим из ОП и Правительства приготовиться", вероятно, намекая на дальнейшее продолжение своего "рейтинга".

При этом он добавил, что в целом на заграничные командировки разных должностных лиц ОП (без официальных делегаций) за два года потратили 9,58 млн грн

"Самая дорогая командировка была в мае 2023 за 261,3 тыс. грн. на человека", — рассказал Железняк, но не раскрыл пока других подробностей о ней.

Напомним, как ранее писал "Телеграф" спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук опубликовал свой "рейтинг депутатов-командировщиков" в ответ на жалобы народных избранников из партии "ЕС". Они после скандала с запретом на выезд их лидера Петра Порошенко начали говорить о якобы произвольном ограничении в командировках за пределы Украины.

Также мы сообщали о том, что в СБУ заявили, что Порошенко не выпустили за границу по их инициативе.