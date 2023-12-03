Скандал с Порошенко: Стефанчук ответил интересными цифрами на жалобы сопартийцев экс-президента

В Раде назвали манипуляцией жалобы депутатов "ЕС"

На фоне жалоб нардепов из партии "Европейская солидарность", которые начали звучать после того, как их лидера не выпустили за границу, с заявлением выступил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. В качестве своих аргументов он привел интересную статистику.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Он отметил, что в последнее время украинское инфополе наполнилось "стонами отдельных народных депутатов" относительно якобы произвольного ограничения в командировках за пределы Украины и обвинением руководства Верховной Рады Украины чуть ли не в узурпации международного трека.

Поэтому он предложил разобраться в ситуации и навел конкретные цифры. Стефанчук посчитал, что по статистике, например, "Слуги народа" получают по 4,23 согласованных командировок на одного нардепа, а "Европейская солидарность" — по 6,7 согласований.

"Указанные процентные цифры красноречиво свидетельствуют о манипулировании представителями этой фракции фактами любого их притеснения", — говорит Стефанчук и добавляет, что не менее красноречивы и абсолютные цифры: "Так, с момента полномасштабного вторжения представители "Европейской солидарности" также являются одними из командировочных лидеров. По последним данным, Иванна Климпуш-Цинцадзе была направлена ​​в 31 командировку за пределы Украины, в которой с 648 дней полномасштабной войны пробыла в заграничных командировках 172 дня (то есть больше, чем каждый четвертый день). Во "внутреннем рейтинге" по количеству командировок она занимает почетное третье место среди всех народных депутатов"

Также спикером были приведены и другие цифры:

у Ирины Геращенко (19 командировок продолжительностью в 101 день и 19 место);

у Артура Герасимова (18 командировок продолжительностью 128 дней и 20 место);

у Марии Ионовой (18 командировок продолжительностью в 93 дня и 21 место);

у Алексея Гончаренко (17 командировок продолжительностью 118 дней и 24 место) и т.д.

Он также, вероятно, прокомментировал заявление о командировке пятого президента и лидера "ЕС" Петра Порошенко, который, по данным СБУ, должен был встретиться с венгерским премьером Виктором Орбаном.

"Так, народный депутат, которого направляют на конкретное мероприятие, например, в США, потом заявляет, что у него напланирован ряд собственных политических активностей и еще и в нескольких странах мира, в которые его (ее) не отправляли и на которые его (ее) никто от имени Украинского парламента не уполномочивал.

Кое-где к этому добавляется еще одна интересная тенденция, когда на такие поездки за пределы Украины подает вместе с ним (ней) одновременно заявку еще 7-8 членов этой же фракции (почти треть от состава)…

Вместе с тем я, как Председатель Украинского Парламента, не воспринимаю и не буду толерировать позицию отдельных коллег, которые почему-то решили, что именно они являются эксклюзивным "парламентским МИД", заявляя, что только они самые эффективные, самые профессиональные и самые экспертные".

Напомним, что 30 ноября пятого президента Украины Петра Порошенко не выпустили из Украины. Его завернули прямо на границе не смотря на подписанную командировку председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком. Сам же Порошенко заверил, что у него запланирован десяток встреч в Польше и США. С поляками он намеревался обговаривать снятие блокады перевозчиков на границе. С американцами — об обеспечении финансирования военной помощи, которая почти исчерпалась в этом году. Впрочем, по словам, пограничников, его командировка была отменена.

Позже в Верховной Раде подтвердили, что отменили поездку пятого президента "секретным письмом", но не стали раскрывать его деталей. А на следующий день в СБУ сообщили, что бывшего украинского президента не выпустили из страны по их инициативе .По информации спецслужбы россия готовила провокацию, в которую планировала втянуть и Петра Порошенко. В частности, Петр Порошенко планировал встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, оторый регулярно выражает антиукраинскую позицию, является "другом путина" и призывает снять санкции с рф.

После этого нардепы из "ЕС" начали заявлять о якобы притеснениях. В частности, народный депутат, глава комитета ВР по евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что власть не выпустила ее и двух ее коллег по фракции Ирину Геращенко и Марию Ионову в командировку в США.

Ранее мы писали о том, что в Венгрии отреагировали на скандал с Порошенко.