Скандал із Порошенком: Стефанчук відповів цікавими цифрами на скарги сопартійців експрезидента

У Раді назвали маніпуляцією скарги депутатів "ЄС"

На тлі скарг нардепів із партії "Європейська солідарність", які почали звучати після того, як їхнього лідера не випустили за кордон, із заявою виступив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. В якості аргументів він навів цікаву статистику.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Він зазначив, що останнім часом українське інфополе наповнилося "стогонами окремих народних депутатів" щодо нібито свавільного обмеження їх у відрядженнях за межі України та звинуваченням керівництва Верховної Ради України мало не в узурпації міжнародного треку.

Тому він запропонував розібратися в ситуації та навів конкретні цифри. Стефанчук порахував, що за статистикою, наприклад, "Слуги народу" отримують по 4,23 узгоджених відряджень на одного нардепа, а "Європейська солідарність" — за 6,7 узгодження.

"Зазначені відсоткові цифри красномовно свідчать про маніпулювання представниками цієї фракції фактами щодо будь-якого їх утиску", — каже Стефанчук і додає, що не менш промовисті і абсолютні цифри:"Так, із моменту повномасштабного вторгнення представники "Європейської солідарності" також є одними з лідерів за відрядженнями. За останніми даними, Іванна Климпуш-Цинцадзе була направлена у 31 відрядження за межі України, у яких із 648 днів повномасштабної війни пробула у закордонних відрядженнях 172 дні (себто більше, аніж кожен четвертий день). У "внутрішньому рейтингу" за кількістю відряджень вона посідає почесне третє місце серед усіх народних депутатів"

Також спікером було наведено й інші цифри:

у Ірини Геращенко (19 відряджень тривалістю у 101 день і 19 місце);

у Артура Герасимова (18 відряджень тривалістю 128 днів і 20 місце);

у Марії Іонової (18 відряджень тривалістю у 93 дні та 21 місце);

у Олексія Гончаренка (17 відряджень тривалістю 118 днів і 24 місце) і т.д.

Він також, ймовірно, прокоментував заяву про відрядження п'ятого президента та лідера "ЄС" Петра Порошенка, який, за даними СБУ, мав зустрітися з угорським прем'єром Віктором Орбаном.

"Так, народний депутат, якого направляють на конкретний захід, наприклад, до США, потім заявляє, що у нього наплановано ряд власних політичних активностей і ще й в декількох країнах світу, до яких його (її) не відряджали та на які його (її) ніхто від імені Українського Парламенту не уповноважував.

Подекуди до цього додається ще одна цікава тенденція, коли на такі поїздки за межі України подає разом із ним (нею) одночасно заявку ще 7-8 членів цієї ж фракції (майже третина від складу)…

Водночас я, як Голова Українського Парламенту, не сприймаю й не толеруватиму позицію окремих колег, які чомусь вирішили, що саме вони є ексклюзивним "парламентським МЗС", заявляючи, що лишень вони найефективніші, найпрофесійніші та найекспертніші".

Нагадаємо, що 30 листопада п’ятого президента України Петра Порошенка не випустили з України. Його завернули прямо на кордоні, незважаючи на підписане відрядження головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком. Сам же Порошенко запевнив, що у нього заплановано десяток зустрічей у Польщі та США. З поляками він мав намір обговорювати зняття блокади перевізників на кордоні. З американцями — про забезпечення фінансування військової допомоги, яка цього року майже вичерпалася. Втім, за словами прикордонників, його відрядження було скасовано.

Пізніше у Верховній Раді підтвердили, що скасували поїздку п’ятого президента "секретним листом", але не стали розкривати його деталей. А наступного дня в СБУ повідомили, що колишнього українського президента не випустили з країни з їхньої ініціативи. За інформацією спецслужби, росія готувала провокацію, в яку планувала втягнути і Петра Порошенка. Зокрема, Петро Порошенко планував зустрітися з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який регулярно висловлює антиукраїнську позицію, є "другом путіна" і закликає зняти санкції з росії.

Після цього нардепи з "ЄС" почали заявляти про нібито утиски. Зокрема, народний депутат, голова комітету ВР з євроінтеграції Іванна Клімпуш-Цинцадзе заявила, що влада не випустила її та двох її колег по фракції Ірину Геращенко та Марію Іонову у відрядження у США.

Раніше ми писали про те, що в Угорщині відреагували на скандал із Порошенком.