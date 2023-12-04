"Офісу президента приготуватися": у відповідь на резонансний рейтинг Стефанчука нардеп створив свій "топ"

Депутат дав зрозуміти, що це лише початок його "рейтингу"

У відповідь на "топ-відрядників" Верховної Ради від речника Руслана Стефанчука парламентарі створили свій "рейтинг". Він присвячений виділенню грошей

Його творцем є нардеп Ярослав Железняк. У ньому він захотів розповісти про те, скільки і на кого виділяється бюджету під час відряджень.

Почати його він вирішив із Офісу президента. Так от, за його даними, наприклад, для закордонних поїздок Ростислава Шурми за 2023 рік йому було виділено компенсацію з бюджету в розмірі 428 тисяч гривень.

"Це тільки на себе. Особливо цікаво, куди ж він так вирушив у жовтні на 196 тис.грн? І чи можна, якщо ми всі зробимо краундфандинг на ще одне відрядження, то не повертати його", — пише він.

Наприкінці свого посту Железняк написав — "іншим з ОП та Уряду приготуватися", ймовірно, натякаючи на подальше продовження свого "рейтингу".

При цьому він додав, що загалом на закордонні відрядження різних посадових осіб ОП (без офіційних делегацій) за два роки витратили 9,58 млн. грн.

"Найдорожче відрядження було в травні 2023 року за 261,3 тис. грн. на людину", — розповів Железняк, але не розкрив поки інших подробиць про нього.

Нагадаємо, як раніше писав "Телеграф" речник Верховної Ради Руслан Стефанчук опублікував свій "рейтинг депутатів-відрядників" у відповідь на скарги народних обранців із партії "ЄС". Вони після скандалу із забороною на виїзд їхнього лідера Петра Порошенка почали говорити про нібито довільне обмеження у відрядженнях за межі України.

Також ми повідомляли про те, що в СБУ заявили, що Порошенка не випустили за кордон з їхньої ініціативи.