Ще один український нардеп вирішив відмовитись від мандату

Заява буде розглянута на найближчому пленарному засіданні

Народний депутат Дмитро Шпенов подав до Верховної Ради заяву про складання депутатських повноважень та дострокове припинення повноважень народного депутата України.

Про це повідомив речник Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Відповідну інформацію він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

"У Верховну Раду України надійшла заява від Шпенова Дмитра Юрійовича про складання депутатських повноважень та дострокове припинення повноважень народного депутата України. Відповідну заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні", — написав Стефанчук у мережі.

Речник українського парламенту також оприлюднив відповідну заяву нардепа.

Джерело фото: Руслан Стефанчук

Дмитро Шпенов (facebook.com/shpenov)

Наразі у Верховній Раді залишається 401 депутат.

Довідка

Дмитра Шпенова у 2019 році було обрано до Верховної Ради 9-го скликання як безпартійний самовисуванець по 37-му округу (Дніпропетровська область).

Він був членом Центральної контрольно-ревізійної комісії партії "Опозиційний блок". Крім того, був головою підкомітету із цивільного та адміністративного законодавства Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя.

Слід зазначити, що це вже третій за останній час нардеп, який достроково складає повноваження.

Раніше "Телеграф" повідоми, що за Віталієм Даниловим, який склав мандат кілька днів тому, ще один народний депутат вирішив відмовитися від повноважень. Йдеться про мажоритарника від депутатської групи "Довіра" Максима Єфімова.