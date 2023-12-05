Уменьшили залог, но из СИЗО не выпустили: ВАКС принял новое решение по экс-главе Верховного суда

Адвокаты, как и в прошлый раз, намерены обжаловать решение

ВАКС продлил меру пресечения бывшему председателю Верховного суда Всеволоду Князеву, который попался на взятке. Суд постановил оставить его под стражей в СИЗО еще на 60 суток.

Об этом сообщает "Суспільне". Бывший глава Верховного суда намерен подавать апелляцию.

Заседание ВАКС состоялось сегодня, 5 декабря. Суд продлил содержание под стражей до 2 февраля 2024 года. Вместе с тем, Князеву уменьшили сумму залога до 27 млн гривен. Адвокаты бывшего главы Верховного суда Украины заявили, что несогласны с решением ВАКС и будут подавать апелляцию.

Ранее Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда поместила Всеволода Князева под стражу до 9 декабря.

Напомним, что Всеволод Князев был задержан 18 мая 2023 года. Он попался правоохранителям в момент получения крупной взятки — 110 миллионам гривен или 3 млн долларов. Позже стало известно, что уже бывший глава ВС Украины арендовал элитную квартиру в центре Киева площадью 133 кв.м всего за тысячу гривен.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что суд продлил домашний арест Паше "Мерседесу". Митрополит Павел Лебедев просидит дома до 29 января 2024 года.