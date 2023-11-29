Митрополиту "Паше Мерседесу" продлили домашний арест: на суде он вспомнил историю

Следующее заседание суда запланировано на 20 декабря

В среду, 29 ноября, Печерский районный суд Киева продлил митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Возложенные на него обязанности будут действовать до 29 января.

Как пишет "Эсперсо", сторона обвинения просила продлить Лебедю меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Также на него хотели возложить обязанности являться к прокурору и не общаться со свидетелями.

Ранее дежурная судья Галина Матийчук не удовлетворила ходатайство об отводе судьи. В начале заседания прокурор подавал ходатайство о продлении срока действия обязанностей, возложенных на митрополита Павла. В то же время защитники ходатайствовали об отводе судьи Светланы Гречаной.

Павел Лебедь в суде

"Я никогда не был на стороне российской агрессии, не поддерживал. Все, что они пишут (прокуроры. — Ред.), это неправда. Я стою сегодня перед вами (судьей. — Ред.) и перед Богом, которому я служу", – сказал митрополит УПЦ МП. Он также заявил, что это ему напоминает "историю 1917 года, это одна и та же история".

Напомним, что "Паша Мерседес" проходит по делу, в котором его обвиняют в поддержке агрессивной войны против Украины. В случае доказательства его вины бывшему митрополиту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет. Соответствующее подозрение ему было предъявлено 13 июля 2023 года.