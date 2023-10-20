Дело Паши "Мерседеса" передано в суд: сколько светит митрополиту УПЦ МП

У СБУ есть неопровержимые доказательтсва антиукраинской деятельности митрополита Лавры

Служба безопасности Украины завершила расследование дела против митрополита Паши "Мерседеса" (в миру Павла Лебедя). Все материалы переданы в суд.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Согласно обвинению, бывшему настоятелю Киево-Печерской Лавры грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Пашу "Мерседеса" обвиняют в подрывной деятельности против Украины, которая квалифицируется сразу двумя статьями УКУ:

ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, совершенное должностным лицом повторно).

Следствие выяснило, что, будучи настоятелем Киево-Печерской лавры, митрополит публично отрицал существование Украины как независимой страны. А вторжение россиян, которое началось еще в 2014 году, называл "гражданским конфликтом". Судебная лингвистическая экспертиза подтвердила все факты преступной деятельности Паши "Мерседеса".

Напомним, что подозрение в подрывной деятельности против Украины Паша "Мерседес" получил 13 июля 2023 года, а на следующий день его взяли под стражу и поместили в СИЗО. Однако прихожане УПЦ московского патриархата собрали деньги для его выкупа (речь идет о 33 миллионах гривен или 900 тысяч долларов) и 7 августа митрополит оказался на свободе. Спустя неделю у Павле Лебедя случился инфаркт, он был доставлен в одну из больниц Киева.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что у Паши "Мерседеса" нашли потайные хоромы в Лавре, которые занимали три этажа. Среди собственных благ у митрополита УПЦ МП был собственный винный погреб и не только.