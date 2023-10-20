Справу Паші "Мерседеса" передано до суду: скільки світить митрополиту УПЦ МП

У СБУ є незаперечні докази антиукраїнської діяльності митрополита Лаври

Служба безпеки України завершила розслідування справи проти митрополита Паші "Мерседеса" (у світі Павла Лебедя). Усі матеріали передано до суду.

Про це повідомили у пресслужбі відомства. Згідно з обвинуваченням, колишньому настоятелю Києво-Печерської Лаври загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Пашу "Мерседеса" звинувачують у підривній діяльності проти України, яка кваліфікується одразу двома статтями ККУ:

ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від своїх релігійних переконань, вчинене посадовцем повторно);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірної, заперечення збройної агресії рф проти України, вчинене посадовцем повторно).

Слідство з’ясувало, що бувши настоятелем Київо-Печерської лаври митрополит публічно заперечував існування України як незалежної країни. А вторгнення росіян, яке розпочалося ще 2014 року, називав "громадянським конфліктом". Судова лінгвістична експертиза підтвердила всі факти злочинної діяльності Паші "Мерседеса".

Нагадаємо, що підозру у підривній діяльності проти України Паша "Мерседес" отримав 13 липня 2023 року, а наступного дня його взяли під варту та помістили до СІЗО. Однак парафіяни УПЦ московського патріархату зібрали гроші для його викупу (йдеться про 33 мільйони гривень або 900 тисяч доларів) і 7 серпня митрополит опинився на волі. Через тиждень у Павла Лебедя стався інфаркт, його доставили до однієї з лікарень Києва.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у Паші "Мерседеса" знайшли потаємні хороми у Лаврі, які займали три поверхи. Серед власних благ митрополит УПЦ МП мав власний винний льох і не тільки.