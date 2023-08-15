У "Паші Мерседеса" інфаркт: що відомо про здоров’я митрополита УПЦ

Діагноз поставили у лікарні, куди 14 серпня митрополита терміново госпіталізували

У колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ МП Павла Лебедя, відомого також як "Паша Мерседес", діагностували гострий інфаркт міокарда після того, як він вийшов з-під варти.

Про це у вівторок, 15 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив його адвокат Микита Чекман.

"За офіційною інформацією від закладу охорони здоров’я, Митрополиту Павлу поставлено діагноз гострий інфаркт міокарда!", — написав він.

Днем раніше Чекман писав про те, що митрополита Павла терміново доставили до кардіологічного відділення однієї з лікарень Києва. Було проведено оперативне втручання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у квітні Служба безпеки України повідомила "Паше Мерседесу" про підозру в розпалюванні релігійної ворожнечі, а також підтримку збройної агресії росії проти України. У липні СБУ знайшла докази, що митрополит підтримував війну в Україні. 9 серпня за нього було внесено заставу у розмірі 33,3 млн гривень і Павла Лебедя було звільнено з-під варти. Однак це не звільняє його від відповідальності.