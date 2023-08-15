У "Паши Мерседеса" инфаркт: что известно о здоровье митрополита УПЦ

У бывшего наместника Киево-Печерской лавры, митрополита УПЦ МП Павла Лебедя, известного также как "Паша Мерседес", диагностировали острый инфаркт миокарда после того, как он вышел из-под стражи.

Об этом во вторник, 15 августа, в своем Telegram-канале сообщил его адвокат Никита Чекман.

"По официальной информации от учреждения здравоохранения, Митрополиту Павлу поставлен диагноз острый инфаркт миокарда!", — написал он.

Днем ранее Чекман писал о том, что митрополит Павел срочно доставлен в кардиологическое отделение одной из больниц Киева. Было проведено оперативное вмешательство.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в апреле Служба безопасности Украины сообщила "Паше Мерседесу" о подозрении в разжигании религиозной розни, а также поддержке вооруженной агрессии рф против Украины. В июле СБУ нашла доказательства того, что митрополит поддерживал войну в Украине. 9 августа за него был внесен залог в размере 33,3 млн гривен и Павел Лебедь был освобожден из-под стражи. Однако это не освобождает его от ответственности.