Митрополиту "Паші Мерседесу" продовжили домашній арешт: на суді він згадав історію

Наступне засідання суду заплановане на 20 грудня

У середу, 29 листопада, Печерський районний суд Києва продовжив митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Покладені на нього обов'язки діятимуть до 29 січня.

Як пише "Есперсо", сторона обвинувачення просила продовжити Лебедю запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Також на нього хотіли покласти обов'язки з'являтись до прокурора та не спілкуватись зі свідками.

Раніше чергова суддя Галина Матійчук не задовольнила клопотання про відвід судді. На початку засідання прокурор подавав клопотання про продовження строку дії обов'язків, накладених на митрополита Павла. Водночас захисники клопотали про відвід судді Світлани Гречаної.

Павло Лебідь у суді

"Я ніколи не був на стороні російської агресії, не підтримував. Все, що вони пишуть (прокурори. — Ред.), це неправда. Я стою сьогодні перед вами (суддею. — Ред.) і перед Богом, якому я служу", — сказав митрополит УПЦ МП. Він також заявив, що це йому нагадує "історію 1917-го року, це одна й та сама історія".

Нагадаємо, що "Паша Мерседес" проходить у справі, в якій його звинувачують у підтримці агресивної війни проти України. У разі доказу його провини колишньому митрополиту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Відповідну підозру йому було пред’явлено 13 липня 2023 року.