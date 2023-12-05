Зменшили заставу, але із СІЗО не випустили: ВАКС ухвалив нове рішення щодо ексголови Верховного суду
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Адвокати, як і минулого разу, мають намір оскаржити рішення
ВАКС продовжив запобіжний захід колишньому голові Верховного суду України Всеволоду Князєву, який попався на хабарі. Суд ухвалив залишити його під вартою у СІЗО ще на 60 діб.
Про це повідомляє "Суспільне". Колишній голова Верховного суду має намір подавати апеляцію.
Засідання ВАКС відбулося сьогодні, 5 грудня. Суд продовжив утримання під вартою до 2 лютого 2024 року. Водночас Князєву зменшили суму застави до 27 млн гривень. Адвокати колишнього голови Верховного суду України заявили, що не згодні з рішенням ВАКС і подаватимуть апеляцію.
Раніше Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду помістила Всеволода Князєва під варту до 9 грудня.
Нагадаємо, що Всеволода Князєва було затримано 18 травня 2023 року. Він попався правоохоронцям у момент отримання великого хабаря — 110 мільйонів гривень або 3 млн доларів. Пізніше стало відомо, що колишній глава ЗС України орендував елітну квартиру в центрі Києва площею 133 кв.м всього за тисячу гривень.
Також "Телеграф" розповідав, що суд продовжив домашній арешт Паші "Мерседесу". Митрополит Павло Лебедєв просидить удома до 29 січня 2024 року.