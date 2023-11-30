Коломойский через суд возвращает гражданство

Адвокаты бизнесмена подали исковое заявление в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда.

Адвокаты бизнесмена Игоря Коломойского подали исковое заявление к президенту Украины Владимиру Зеленскому о признании противоправным и отмене указа Президента Украины №502/2022 от 18.07.2022 в части признания Коломойского, уроженца и жителя города Днепра утратившим гражданство Украины и открыть производство по делу.

Об этом говорится в исковом заявлении адвокатов.

"Признать противоправным и отменить Указ Президента Украины №502/2022 от 18.07.2022 в части признания Коломойского Игоря Валерьевича, 1963 года рождения, уроженца и жителя города Днепра утратившим гражданство Украины", — говорится в исковом заявлении.

Адвокаты просят привлечь к данному делу в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований по предмету спора на стороне ответчика, Государственную миграционную службу Украины, о чем также говорится в исковом заявлении.

Дело Коломойского — что нужно знать

Напомним, в сентябре Коломойскому сообщили о подозрении по двум статьям. Ему инкриминируют мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путём. Во время рассмотрения дела суд избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 509 млн грн (сейчас размер залога увеличен до 3,9 миллиарда гривен).

6 октября Киевский апелляционный суд отказал адвокатам Коломойского, которые просили снизить размер залога до начального уровня.

21 октября Александр Лысак сообщил, что во время пребывания в изоляторе временного содержания Коломойский "имеет серьезные проблемы" с доступом к медицинской помощи.

24 октября суд отказался заменить Коломойскому содержание под стражей домашним арестом. В то же время суд обязал руководителя отдела обеспечения досудебного следствия Службы безопасности Украины и государственного учреждения Центр здравоохранения государственной уголовной исполнительной службы Украины в Киеве и области безотлагательно обеспечить проведение полного медицинского обследования Коломойскому с целью установления, может ли он по состоянию здоровья находиться в условиях следственного изолятора без оказания специализированной медицинской помощи.

27 октября Шевченковский районный суд города Киева продлил срок содержания под стражей для бизнесмена Игоря Коломойского до 2 декабря с альтернативным определением залога в 3,9 млрд гривен.

6 ноября Шевченковский районный суд города Киева перенес заседание по рассмотрению ходатайства стороны защиты об изменении меры пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому.

15 ноября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в среду, 15 ноября, собралась, чтобы рассмотреть апелляционную жалобу защиты бизнесмена Игоря Коломойского по определению ВАКС от 24.10.2023 по делу № 991/9378/23 о возвращении жалобы Коломойского И.В. на бездействие Генерального прокурора и постановление прокурора от 13.10.2023 об отказе в удовлетворении ходатайства об изменении подследственности. Однако суд перенес заседание на 17 ноября в связи с тем, что сторона защиты обратилась с ходатайством об обеспечении непосредственного участия Игоря Коломойского в рассмотрении дела.

Коллегия судей Киевского апелляционного суда 16 ноября уменьшила сумму залога для бизнесмена Игоря Коломойского на 891 миллион гривен.

23 ноября Шевченковский районный суд Киева продлил срок досудебного расследования в уголовном производстве в отношении бизнесмена Игоря Коломойского и экс-руководителя столичного филиала Приватбанка Сергея Волкова на три месяца — до 2 марта 2024 года.

28 ноября Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения о продлении срока меры пресечения в виде содержания под стражей бизнесмена Игоря Коломойского до 26 января 2024 года с альтернативным определением залога 3 млрд 712 тыс. грн.