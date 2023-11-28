Суд в Киеве снова оставил Коломойского в СИЗО: до какого числа на этот раз

Олигарх будет оставаться под стражей как минимум еще два месяца

Во вторник, 28 ноября, стало известно о том, что Шевченковский районный суд Киева продлил срок действия меры пресечения для Игоря Коломойского. Он пробудет в СИЗО до 26 января 2024 года.

Об этом сообщил ряд киевских Телеграм-каналов. Альтернатива для него — возможность внести залог в размере 3,7 миллиарда гривен.

Согласно решению суда, Игорь Коломойский будет находиться под стражей как минимум до 26 января 2024 года. Так, приговор вступил в силу до 2 декабря 2023 года.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов бизнесмена и оставил его под стражей с возможностью внесения залога в размере 3,7 миллиарда гривен. Его адвокат заявил, что такая сумма для его подзащитного непосильна.

Ходатайство защиты было связано с изменением меры пресечения из-за ухудшения здоровья олигарха, однако суд остался непреклонным и Коломойский продолжит пребывать в СИЗО.

Напомним, 2 сентября олигарх Игорь Коломойский был арестован с возможностью внесения залога в размере 509 млн гривен. Второе подозрение Коломойский получил 7 сентября по делу о завладении 9,2 млрд грн "ПриватБанка".

Кроме этого "Телеграф" сообщал о том, что ранее адвокат Коломойского Лысак отмечал, что согласно практике Европейского суда по правам человека, в случае невнесения залога, его размер можно расценивать как непомерный, в результате чего суд может его уменьшить.