Десять лет ограбления Украины: в Британии рассказали, как Коломойский выводил деньги из "Привата"

Эта схема работала в мае-августе 2014 года

В Высоком суде Лондона продолжает слушаться дело "ПриватБанка" против Игоря Коломойского, которого недавно суд в Киеве оставил под стражей. Стала известна новая схема вывода денег из "ПриватБанка".

Об этом рассказывает телеканал "Прямой" чья корреспондентка находится в Лондоне. Кейс, который рассматривается в Лондоне — только один из эпизодов схемы, существовавшей 10 лет. С ее помощью было выведено 5 с половиной миллиардов долларов.

Она выглядела так: связанная с группой "Приват" фирма получала в "ПриватБанке" кредит, деньги которого оставались на счету того же "Привата". Потом фирма заключала контракт с британской компанией на закупку какого-то товара на десятки миллионов долларов. Через несколько дней фирма перечисляла британцам стопроцентную предоплату.

После этого украинская фирма заключала соглашение с "ПриватБанком" о том, что залогом по ранее взятому кредиту являются имущественные права на еще не поставленный товар от британцев. Следующий шаг — британская фирма сообщала, что не может выполнить поставку товара, разрывала контракт, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства и не возвращала деньги.

Эта схема работала в мае-августе 2014 года. Таким способом из "ПриватБанка" было выведено почти 2 миллиарда долларов. Сейчас эти деньги хочет вернуть государство. Иск против своих бывших акционеров "ПриватБанк" подал в 2017 году.

Как рассказывал "Телеграф", в Украине Коломойский находится под стражей по делу о мошенничестве. Следствие считает, что начиная с 2013 года и вплоть до национализации, акционер тогда еще частного банка "Приват" Игорь Коломойский якобы вносил наличный на свой безналичный счет. В общей сложности почти шесть миллиардов гривен. Деньги ему на счет поступали, а вот наличные деньги он, якобы, никуда не вносил. Бизнесмен называет версию принципиально невозможной.