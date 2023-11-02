Десять років пограбування України: у Британії розповіли, як Коломойський виводив гроші з "Привату"

Ця схема працювала у травні-серпні 2014 року

У Високому суді Лондона продовжує слухатись справу "ПриватБанку" проти Ігоря Коломойського, якого нещодавно суд у Києві залишив під вартою. Стала відома нова схема виведення грошей із "ПриватБанку".

Про це розповідає телеканал "Прямий" чия кореспондентка перебуває у Лондоні. Кейс, який розглядається в Лондоні, — лише один із епізодів схеми, яка існувала 10 років. З її допомогою було виведено 5,5 мільярдів доларів.

Вона виглядала так: пов’язана з групою "Приват" фірма отримувала в "ПриватБанку" кредит, гроші якого залишалися на рахунку "Привату". Потім фірма укладала контракт із британською компанією на закупівлю якогось товару на десятки мільйонів доларів. За кілька днів фірма перераховувала британцям стовідсоткову передоплату.

Після цього українська фірма укладала угоду з "ПриватБанком" про те, що заставою за раніше взятим кредитом є майнові права на ще не поставлений товар від британців. Наступний крок — британська фірма повідомляла, що не може виконати постачання товару, розривала контракт, посилаючись на форс-мажорні обставини та не повертала гроші.

Ця схема працювала у травні-серпні 2014 року. У такий спосіб із "ПриватБанку" було виведено майже 2 мільярди доларів. Нині ці гроші хоче повернути держава. Позов проти своїх колишніх акціонерів "ПриватБанк" подав у 2017 році.

Як розповідав "Телеграф", в Україні Коломойський перебуває під вартою у справі про шахрайство. Слідство вважає, що починаючи з 2013 року і аж до націоналізації, акціонер тоді ще приватного банку "Приват" Ігор Коломойський нібито вносив готівку на свій безготівковий рахунок. Загалом майже шість мільярдів гривень. Гроші йому на рахунок надходили, а ось готівку він, нібито, нікуди не вносив. Бізнесмен називає версію принципово неможливою.