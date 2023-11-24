Судья считает размер залога для Коломойского непомерным, — адвокат

Александр Лысак, защищающий украинского бизнесмена в суде, отмечает, что судебные слушания продемонстрировали невыполнимость залога, установленного для выхода из-под стражи.

Уменьшение залога для украинского бизнесмена Игоря Коломойского свидетельствует о том, что его размер заведомо непомерен.

Такое мнение высказал адвокат Коломойского Александр Лысак на основании решения Киевского апелляционного суда, который в середине ноября частично удовлетворил жалобы адвокатов Игоря Коломойского и уменьшил размер залога на 891 млн. гривен — с 3 891 800 000 гривен до 3 000 712 000 гривен.

Соответствующим постановлением было отменено постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева о продлении срока содержания под стражей Коломойского, хотя защита просила не применять такие суровые меры.

С постановлением апелляционного суда от 16 ноября 2023 не согласился судья-докладчик по делу, который высказал особое мнение. Он отметил, что детективами не приобщались к материалам дела документы по имущественному положению семейного положения Игоря Коломойского, другие данные о его личности, а следователем не исследовались и не проверялись эти обстоятельства. Учитывая данные обстоятельства, размер залога в 3 000 712 000 гривен можно рассматривать как таковой, что является заведомо непомерным и не может быть внесен подозреваемым, что фактически приводит к безальтернативному содержанию Коломойского под стражей.

Ранее адвокат Лысак отмечал, что согласно практике Европейского суда по правам человека, в случае невнесения залога, его размер можно расценивать как непомерный, в результате чего суд может его уменьшить.

Напомним, 2 сентября олигарх Игорь Коломойский был арестован с возможностью внесения залога в размере 509 млн гривен. Второе подозрение Коломойский получил 7 сентября по делу о завладении 9,2 млрд грн "ПриватБанка".

А 10 ноября суд оставил его под стражей. Адвокаты просили изменить меру пресечения на домашний арест из-за ухудшения состояния его здоровья, однако судья отклонил ходатайство.