Соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий размышляет о том, как правоохранительные органы организовали следствие по делу Коломойского.

Даже во время войны наши чиновники не могут удержаться от затрат огромных денег на "вид, будто что-то делается". Ну ей-то, честнее сказать, что пока никакой значительной работы нет, чем разбрасываться деньгами из дефицитного бюджета, наполовину заполненного донатами союзников. Хотя в идеале, конечно, все-таки эти деньги честно отрабатывать. Инцидентов, где внимание детективов БЭБ было бы не лишним, еженедельно случается не один. Я на днях писал о Ровенщине и позоре с иностранным инвестором на $20 миллионов. Конечно, это не $750 фантомных миллионов наличными, которые пытаются вытеснить из Коломойского, зато это будет работать на бизнес реноме государства, а не против него. Такое…

В общем-то, я действительно о цифрах затрат. Наши с вами расходы, которые мы вряд ли согласовали, если бы нас кто-то спросил. Попали на глаза цифры зарплат прокуроров ОГПУ и детективов БЭБ, заложенные в бюджет нынешнего года. Ну, "голые" зарплаты не заоблачные, хотя и малыми их не назвать: на прокуроров заложено по 68 000 в месяц, по данным "Судебно-юридической газеты", на детективов, аналитиков и других специалистов по БЭБ – по 43 000.

Вот только потом наткнулся на очередную статью о деле Коломойского. Оказывается, над ней работают – вернее, за нее получают зарплаты уже 4 месяца – 14 прокуроров ОГПУ и 37(!) детективов БЭБ. Прокуроры "чистыми" стоили нам 1 000 000 грн за каждый месяц. А еще надбавки за звание, стаж и "секретность" (этот пункт оплачивать как-то странно, потому что тексты подозрений сливаются журналистам, аж роща гудит), знание иностранных языков и научные звания. То есть сумму можно удваивать, как не утроить. То есть, условно, до 3 000 000 ежемесячно на прокуроров. Ок.

А еще есть 37 детективов БЭБ. Это 1 600 000 грн в месяц "голыми". Плюс прибавки за звание, стаж, секретность… Также умножаем на 2 или на 3 – получаем до 4 700 000 грн в месяц содержания детективов. Вместе с прокурорами – 2,6 млн "голыми" или до 7,7 млн с надбавками в месяц.

Четыре месяца эта дружная команда тяжело работает над делом Коломойского. За этот период интенсивных расследований "исчезновение 5,8 млрд грн наличных" следственные органы смогли допросить аж трех свидетелей. Включили "ПриватБанк" в качестве потерпевшего. Но юристы государственного банка узнали, что они пострадали из публикаций в СМИ. Тайна от потерпевших, где денешься… Кроме того, были по разу (одному) допрошены двое подозреваемых. Ну и следственная команда сделала очень ценную для суда "информационную справку". По сути, это выписка с карточных счетов Коломойского. Любой кассир банка делает его в течение 5 минут, если не получается пить кофе слишком часто.

Итак, еще раз: из наших денег за 4 месяца от 10 до 30 миллионов грн ушло на три допроса свидетелей, два допроса обвиняемых, заочное неинформированное назначение потерпевших и автоматическую выписку со счета. А не до***... Не слишком ли это и не ест ли кто-то слишком большие порции?

Хотя и.о. главы БЭБ Андрей Полищук уверен, что это критически мало и они недоедают: в сентябре он объяснял неэффективность своего ведомства неукомплектованностью штата. По его словам, ведомству не хватает 3500 сотрудников и 4,5 миллиарда гривен на их содержание.

Это в смысле, за вот такое "тщательное расследование дела о дематериализации 12 грузовиков наличных Коломойского" должны получать зарплаты из наших денег не 37, а 370 детективов? Тогда было бы не пять, а семь допросов и две справки, а не одна? Или как?

При этом на основании этих результатов титанического труда суд закономерно не смог нормально обеспечить обвинение и работу с ним. То есть, все идет к тому, что Коломойского то ли по ненадлежащему качеству обвинений (или как формулируют юристы обычно), то ли из-за нехватки доказательств признают невиновным. И это будет законное решение: как собрали доказательств, так и получат.

И снова напрашивается беззастенчиво банальный вывод: ну как не готовы вы нормально работать в рамках судебного производства, не способны сформулировать точное и реальное обвинение, обеспечить его неопровержимыми доказательствами, провести процесс… Ну так не лезьте и не позорите государство! Передайте работу другим или отложите на то, как будете иметь соответствующих специалистов.

А так прокуроры и детективы по делу Коломойского уже проели от 10 до 30 новеньких джипов для фронта. Или от 33 до 100 неновых. Если сумму пересчитать на FPV-дроны… То лучше и не считать.

Кстати, и вовлеченные в процесс судьи получают приличные зарплаты. В среднем это 150-200 тысяч гривен в месяц. И это, слава Богу, Верховная рада уменьшила им зарплаты в 2023-м году – ведь война. Хорошо, что задействованы эти судьи были не все рабочее время, а только на время заседаний. Так, апелляционных заседаний было 8. Участвовали в них всего 12 судей. Это примерно расход наших денег на 110 тыс грн. В судах первой инстанции сумма где-то такая же: судей меньше, но работали они дольше. Да, это слезы на фоне наших расходов на детективов и прокуроров, но, тем не менее. На несколько дронов наберется. Или на пару десятков бусиков с вакуумированными горячими обедами в холодные мокрые шансы.

Итак, что мы имеем в деле Коломойского: громком, скандальном и с международным резонансом? Это кроме большого позора перед партнерами. Одно большое "ничего" за 10 или 30 млн грн. И бонусом картинка с Игорем Валеричем в спортивном костюме. На долгую память об испанском стыде за "работу" огромной следственной команды.

Источник: публикация Голобуцкого в Facebook.