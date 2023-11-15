Співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький розмірковує про те, як правоохоронні органи організували слідство у справі Коломойського

Навіть під час війни наші чиновники неспроможні втриматись від витрат величезних грошей задля "вигляду, нібито щось робиться". Ну їй-то, чесніше сказати, що поки ніякої значної роботи нема, ніж отак розкидатись грошима з дефіцитного бюджету, наполовину заповненого донатами союзників. Хоча в ідеалі, звісно, все ж ці гроші чесно відпрацьовувати. Інцидентів, де увага детективів БЕБ була би не зайвою, щотижня трапляється не один. Я днями писав про Рівненщину і ганьбисько з іноземним інвестором на $20 мільйонів. Звісно, це не $750 фантомних мільйонів готівкою, які пробують витиснути з Коломойського, зате це працюватиме на бізнесове реноме держави, а не проти нього. Таке…

А загалом я дійсно про цифри витрат. Наших з вами витрат, котрі ми навряд погодили би, якби нас хтось спитав. Трапились на очі цифри зарплат прокурорів ОГПУ і детективів БЕБ, закладені в цьогорічний бюджет. Ну, "голі" зарплати не захмарні, хоча й малими їх не назвати: на прокурорів закладено по 68 000 на місяць, за даними "Судово-юридичної газети", на детективів, аналітиків та інших фахівців з БЕБ – по 43 000.

От тільки потім натрапив на чергову статтю про справу Коломойського. Виявляється, над нею працюють – точніше, за неї отримують зарплати вже 4 місяці – 14 прокурорів ОГПУ і 37(!) детективів БЕБ. Прокурори "чистими" коштували нам 1 000 000 грн за кожен місяць. А ще ж надбавки за звання, стаж та "секретність" (цей пункт оплачувати якось дивно, бо тексти підозр зливаються журналістам, аж гай гуде), знання іноземних мов та наукові звання. Тобто, суму можна подвоювати, як не потроювати. Тобто, умовно, до 3 000 000 щомісяця на прокурорів. Ок.

А ще ж є 37 детективів БЕБ. Це 1 600 000 грн на місяць "голими". Плюс надбавки за звання, стаж, таємність… Також множимо на 2 чи й на 3 – отримуємо до 4 700 000 грн на місяць утримання детективів. Разом з прокурорами – 2,6 млн "голими" чи до 7,7 млн з надбавками на місяць.

Чотири місяці ця дружна команда тяжко працює над справою Коломойського. За цей період інтенсивних розслідувань "зникнення 5,8 млрд грн готівки" слідчі органи змогли допитати аж трьох свідків. Долучили "ПриватБанк" в якості потерпілого. Але юристи державного банку дізнались, що вони потерпілі, із публікацій у ЗМІ. Таємниця від потерпілих, де подінешся… Крім того, було по разу (одному) допитано двох підозрюваних. Ну і слідча команда зробила дуже цінну для суду "інформаційну довідку". По суті це виписка із карткових рахунків Коломойського. Будь-який касир банку робить її протягом 5 хвилин, якщо не виходить пити каву надто часто.

Отже, ще раз: з наших грошей за 4 місяці від 10 до 30 мільйонів грн пішло на три допити свідків, два допити обвинувачених, заочне неінформоване призначення потерпілих і автоматичну виписку з рахунку. А чи не задо***… Чи не забагато це і чи не їсть хтось надто великі порції?

Хоча в.о. голови БЕБ Андрій Поліщук впевнений, що це критично мало і вони недоїдають: у вересні він пояснював неефективність свого відомства неукомплектованістю штату. За його словами, відомству не вистачає 3500 співробітників і 4,5 мільярди гривень на їх утримання.

Це в сенсі, за от таке "ретельне розслідування справи про дематеріалізацію 12 вантажівок готівки Коломойського" мали отримувати зарплати з наших грошей не 37, а 370 детективів? Тоді було би не 5, а 7 допитів і дві довідки, а не одна? Чи як?

При тому на підставі цих результатів титанічної праці суд закономірно не зумів нормально забезпечити обвинувачення і роботу з ним. Тобто, все йде до того, що Коломойського чи то за неналежною якістю обвинувачень (чи як то формулюють правники зазвичай), чи то за браком доказів визнають невинуватим. І це буде законне рішення: як назбирали доказів, так і отримають.

І знов напрошується безсоромно банальний висновок: ну як не готові ви нормально працювати в рамках судового провадження, не спроможні сформулювати точне і реальне обвинувачення, забезпечити його неспростовними доказами, провести процес… Ну так не лізьте і не ганьбіть державу! Передайте роботу іншим чи відкладіть на тоді, як матимете відповідних фахівців.

А так прокурори й детективи на справі Коломойського вже проїли від 10 до 30 новеньких джипів для фронту. Або від 33 до 100 ненових. Якщо суму перерахувати на FPV-дрони… То краще і не рахувати.

До речі, і залучені до процесу судді отримують пристойні зарплати. В середньому це 150-200 тисяч грн на місяць. І це, слава Богу, Верховна рада зменшила їм зарплати у 2023-му році – війна-бо. Добре, задіяні ці судді були не весь робочий час, а лише на час засідань. Так, апеляційних засідань було 8. Брали участь в них загалом 12 суддів. Це приблизно витрат наших грошей на 110 тис грн. В судах першої інстанції сума десь така сама: суддів менше, але працювали вони довше. Так, це сльози на тлі наших витрат на детективів і прокурорів, але, тим не менш. На кілька дронів набереться. Чи на пару десятків бусиків з вакуумованими гарячими обідами в холодні мокрі шанці.

Отже, що ми маємо на справі Коломойського: голосній, скандальній і з міжнародним резонансом? Це крім великої ганьби перед партнерами. Одне велике "нічого" за 10 чи й 30 млн грн. І бонусом картинка з ІгорВалер’їчем в спортивному костюмі. На довгу пам’ять про іспанський сором за "роботу" величезної слідчої команди.

Джерело: публікація Голобуцького у Facebook.