За станом здоров’я: суд ухвалив рішення за клопотанням адвокатів Коломойського (фото з засідання)

У п’ятницю, 10 листопада, суд залишив під вартою олігарха Ігоря Коломойського. Адвокати просили змінити запобіжний захід на домашній арешт через погіршення стану його здоров’я, проте суддя відхилив клопотання.

Про це повідомляє "Суспільне" із зали суду. Також опубліковано фото Коломойського із невдалого для нього судового засідання. Сам Коломойський відмовився коментувати рішення суду.

Коломойський у залі суду 10 листопада

Нагадаємо, Ігор Коломойський перебуває під вартою у справі про шахрайство. Слідство вважає, що починаючи з 2013 року і аж до націоналізації, акціонер тоді ще приватного банку "Приват" Ігор Коломойський нібито вивів із банку майже шість мільярдів гривень. За даними слідства, він нібито вносив готівку на свій безготівковий рахунок, проте насправді гроші йому на рахунок надходили, а ось готівку Коломойський нібито нікуди не вносив. Бізнесмен називає цю версію принципово неможливою.

Крім того, справа "ПриватБанку" проти Ігоря Коломойського продовжує слухатись у Високому суді Лондона. Нещодавно стала відома нова схема виведення грошей із "ПриватБанку".

Як розповідав "Телеграф", студія "Квартал 95" показала новий пародійний виступ, у якому обіграла арешт Ігоря Коломойського та його потрапляння до СІЗО. Артисти показали, як Коломойський поводився б на розмові з прокурором, які прийшов до нього в камеру в СІЗО.