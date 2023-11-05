"Ну шо, харашо! А где спа?": "Квартал 95" пройшовся по арешту Коломойського (відео)

У мережі вже поцікавилися, як сам бізнесмен відреагує на цю сцену

Студія "Квартал 95" показала новий пародійний виступ, у якому обіграла арешт олігарха Ігоря Коломойського та його потрапляння до СІЗО.

Відповідний відеозапис був оприлюднений у YouTube-каналі "Кварталу" 4 листопада і вже встиг набрати понад 180 тисяч переглядів.

У сцені артисти показали, як Коломойський поводився б на розмові з прокурором, які прийшов до нього в камеру в СІЗО. Крім того, там торкнулися тем його громадянства, відносин з президентом України Володимиром Зеленським, а також кримінальних проваджень, які проти нього відкриті. Зокрема йдеться про великі розкрадання з "Приватбанку".

Втім, користувачі мережі відреагували на відео неоднозначно. Деякі знайшли його смішним, інші ж відзначили, що подібний контент під час повномасштабної війни явно недоречний, а треті поцікавилися, як Коломойський відреагує на цю пародію.

Нагадаємо, силовики прийшли додому до Коломойського 2 вересня. Йому вручили підозру щодо кількох статей Кримінального кодексу. Зокрема, це ст. 190 та 209, а саме легалізація майна, отриманого шахрайським шляхом. Цього ж дня олігарха взяли під варту з можливістю вийти під заставу у розмірі 509 мільйонів 960 тисяч гривень. Однак він не став вносити його та залишився у СІЗО. 7 вересня Коломойському повідомили про другу підозру у заволодінні понад 9,2 млрд гривень "ПриватБанку".