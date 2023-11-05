"Ну шо, харашо! А где спа?": "Квартал 95" прошёлся по аресту Коломойского (видео)

В сети уже поинтересовались, как сам бизнесмен отреагирует на эту сцену

Студия "Квартал 95" показала новое пародийное выступление, в котором обыграла арест олигарха Игоря Коломойского и его попадание в СИЗО.

Соответствующая видеозапись была обнародована в YouTube-канале "Квартала" 4 ноября и уже успела набрать более 180 тысяч просмотров.

В сцене артисты показали, как бы Коломойский вел себя на разговоре с прокурором, которые пришел к нему в камеру в СИЗО. Кроме того, там затронули темы его гражданства, отношений с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также уголовных производств, которые против него открыты. В частности речь идет о крупных хищениях из "ПриватБанка".

Пользователи сети, впрочем, отреагировали на видео неоднозначно. Некоторые нашли его смешным, другие же отметили, что подобный контент во время полномасштабной войны явно неуместен, а третьи поинтересовались, как сам Коломойский отреагирует на эту пародию.

Напомним, силовики пришли домой к Коломойскому 2 сентября. Ему вручили подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса. В частности это ст. 190 и 209, а именно легализация имущества, полученного мошенническим путем. В этот же день олигарха взяли под стражу, с возможностью выйти под залог в размере 509 миллионов 960 тысяч гривен. Однако он не стал вносить его и остался в СИЗО. 7 сентября Коломойскому сообщили о втором подозрении в завладении более 9,2 млрд гривен "ПриватБанка".