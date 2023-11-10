Вояж Дубінського за кордон: ДБР завершило розслідування і розкрило подробиці

Нардеп має ознайомитись з матеріалами провадження

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо народного депутата Олександра Дубінського. Справа стосується підозри у службовому підробленні для виїзду за кордон.

У пресслужбі ДБР зазначили, що генеральний прокурор повідомив відповідну підозру депутату 8 серпня 2023 року. ДБР спільно з СБУ встановили, що депутат вніс неправдиві відомості до офіційних документів на підставі яких виїхав за кордон.

У Бюро зазначили, що у зверненні щодо дозволу на виїзд він вказав підставу — супроводження батька на лікування, однак насправді поїхав на відпочинок. До того ж депутат і батько виїхали за кордон окремо, а батько взагалі повернувся до України набагато раніше, ніж народний обранець.

ДБР отримано інформацію, що під час перебування за кордоном народний депутат встигнув двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію. Зокрема, в Іспанії підозрюваний зупинявся у двох готелях у Барселоні та у його передмісті. Після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження підозрюваним справа буде направлена до суду.

Нагадаємо, 3 серпня правоохоронці провели обшуки у Дубинського через можливе підроблення ним документів для виїзду за кордон. Раніше його виключили із фракції "Слуга народу" через санкції США. 8 серпня Дубінському оголосили підозру, а 10 — призначили запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Крім того, 1 листопада у Дубінського знову пройшли обшуки. А вже 3 листопада правоохоронці повідомили йому нову підозру в організації схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон.

Згідно з матеріалами слідства, депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї громадянської дружини. 6 листопада Дубінському обрали запобіжний захід.