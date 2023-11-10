Вояж Дубинского за границу: ГБР завершило расследование и раскрыло подробности

Нардеп должен ознакомиться с материалами производства

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении народного депутата Александра Дубинского. Дело касается подозрения в служебном подлоге для выезда за границу.

В пресс-службе ГБР отметили, что генеральный прокурор сообщил соответствующее подозрение депутату 8 августа 2023 года. ГБР совместно с СБУ установили, что депутат внес ложные сведения в официальные документы, на основании которых выехал за границу.

В Бюро отметили, что в обращении по поводу разрешения на выезд он указал основание — сопровождение отца на лечение, однако на самом деле уехал на отдых. К тому же депутат и отец выехали за границу отдельно, а отец вообще вернулся в Украину гораздо раньше народного избранника.

ГБР получило информацию, что во время пребывания за границей народный депутат успел дважды посетить Италию, Хорватию и Испанию. В частности, в Испании подозреваемый останавливался в двух отелях в Барселоне и в его пригороде. После ознакомления с материалами уголовного производства подозреваемым дело будет направлено в суд.

Напомним, 3 августа правоохранители провели обыски у Дубинского из-за возможной подделки им документов для выезда за границу. Ранее его исключили из фракции "Слуга народа" из-за санкций США. 8 августа Дубинскому объявили о подозрении, а 10 — назначили меру пресечения в виде личного обязательства.

Кроме того, 1 ноября у Дубинского снова прошли обыски. А уже 3 ноября правоохранители сообщили ему о новом подозрении в организации схемы незаконного выезда мужчин за границу.

Согласно материалам следствия, депутату удалось нелегально переправить в соседнюю европейскую страну родного брата своей гражданской жены. 6 ноября Дубинскому избрали меру пресечения.