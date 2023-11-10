По состоянию здоровья: суд принял решение по ходатайству адвокатов Коломойского (фото с заседания)

В пятницу, 10 ноября, суд оставил под стражей олигарха Игоря Коломойского. Адвокаты просили изменить меру пресечения на домашний арест из-за ухудшения состояния его здоровья, однако судья отклонил ходатайство.

Об этом сообщает "Суспільне" из зала суда. Также опубликовано фото Коломойского с неудачного для него судебного заседания. Сам Коломойский отказался комментировать решение суда.

Коломойский в зале суда 10 ноября

Напомним, Игорь Коломойский находится под стражей по делу о мошенничестве. Следствие считает, что начиная с 2013 года и вплоть до национализации, акционер тогда еще частного банка "Приват" Игорь Коломойский якобы вывел из банка в общей сложности почти шесть миллиардов гривен. По данным следствия, он будто бы вносил наличку на свой безналичный счет, однако на самом деле деньги ему на счет поступали, а вот наличные деньги Коломойский якобы, никуда не вносил. Бизнесмен называет эту версию принципиально невозможной.

Кроме того, дело "ПриватБанка" против Игоря Коломойского продолжает слушаться в Высоком суде Лондона. Недавно стала известна новая схема вывода денег из "ПриватБанка".

Как рассказывал "Телеграф", студия "Квартал 95" показала новое пародийное выступление, в котором обыграла арест Игоря Коломойского и его попадание в СИЗО. Артисты показали, как бы Коломойский вел себя на разговоре с прокурором, которые пришел к нему в камеру в СИЗО.