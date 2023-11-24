Суддя вважає розмір застави для Коломойського непомірним, - адвокат

Олександр Лисак, який захищає українського бізнесмена в суді, зазначає, що судові слухання продемонстрували нездійсненність застави, встановленої для виходу з-під варти.

Зменшення застави для українського бізнесмена Ігоря Коломойського свідчить про те, що її розмір є завідомо непомірним.

Таку думку висловив адвокат Коломойського Олександр Лисак на підставі рішення Київського апеляційного суду, який в середині листопада частково задовольнив скарги адвокатів Ігоря Коломойського і зменшив розмір застави на 891 млн гривень — з 3 891 800 000 гривень до 3 000 712 000 гривень.

Відповідною постановою було скасовано постанову слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва про продовження терміну утримання під вартою Коломойського, хоча захист просив не застосовувати такий суворий захід.

З постановою апеляційного суду від 16 листопада 2023 року не погодився суддя-доповідач у справі, який висловив окрему думку. Він зазначив, що детективами не долучалися до матеріалів справи документи щодо майнового стану сімейного стану Ігоря Коломойського, інші дані про його особу, а слідчим суддею не досліджувались та не перевірялись ці обставини. Враховуючи дані обставини, розмір застави в 3 000 712 000 гривень можна розглядати, як завідомо непомірний та такий, що не може бути внесений підозрюваним, що фактично призводить до безальтернативного утримання Коломойського під вартою.

Раніше адвокат Лисак зазначав, що згідно з практикою Європейського суду з прав людини, у разі невнесення застави, її розмір можна розцінювати як непомірний, унаслідок чого суд має може її зменшити.

Нагадаємо, 2 вересня олігарха Ігоря Коломойського заарештували з можливістю внести заставу у розмірі 509 млн гривень. Другу підозру Коломойський отримав 7 вересня у справі про заволодіння 9,2 млрд грн "ПриватБанку".

А 10 листопада суд залишив його під вартою. Адвокати просили змінити запобіжний захід на домашній арешт через погіршення стану його здоров’я, проте суддя відхилив клопотання.