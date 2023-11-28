Суд у Києві знову залишив Коломойського у СІЗО: до якого числа цього разу

Олігарх залишатиметься під вартою як мінімум ще два місяці

У вівторок, 28 листопада, стало відомо про те, що Шевченківський районний суд Києва продовжив термін дії запобіжного заходу для Ігоря Коломойського. Він пробуде у СІЗО до 26 січня 2024 року.

Про це повідомила низка київських Телеграм-каналів. Альтернатива для нього — можливість внести заставу 3,7 мільярда гривень.

Згідно з рішенням суду, Ігор Коломойський перебуватиме під вартою щонайменше до 26 січня 2024 року. Так, вирок набув чинності до 2 грудня поточного року.

Суд відмовив у задоволенні клопотання адвокатів бізнесмена і залишив його під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 3,7 мільярда гривень. Його адвокат заявив, що така сума для його підзахисного непосильна.

Клопотання захисту було пов'язане зі зміною запобіжного заходу через погіршення здоров'я олігарха, однак суд залишився непохитним — Коломойський й надалі перебуватиме в СІЗО.

Нагадаємо, 2 вересня олігарха Ігоря Коломойського було заарештовано з можливістю внесення застави у розмірі 509 млн гривень. Другу підозру Коломойський отримав 7 вересня у справі про заволодіння 9,2 млрд грн "ПриватБанку".

Окрім цього "Телеграф" повідомляв про те, що раніше адвокат Коломойського Лисак наголошував на те, що згідно з практикою Європейського суду з прав людини, у разі невнесення застави її розмір можна розцінювати як непомірний, унаслідок чого суд може її зменшити.