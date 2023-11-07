Коломойський побіг за жінками: поки олігарх сидить, група "Приват" проводить "гендерну реструктуризацію" його бізнесу

Традиційно "чоловічий" бізнес несподівано отримав жіночі обличчя

Група "Приват" традиційно вважалась територією чоловіків. Роками в ній вибудовувалась фактично патріархальна система, де на ключових посадах не було місця жінкам. Для представниць прекрасного полу основні власники "Привату" Ігор Коломойський та Генадій Боголюбов з партнерами відводили зазвичай місця в бухгалтерії та ревізійних комісіях своїх компаній. А от після того, як суд заарештував Коломойського, який з 2 вересня цього року почав жити у СІЗО, на перші місця в ключовому бізнесі "Привату" — нафтотрейдингу — почали виходити жінки. І "Телеграф" знайшов вже як мінімум два підтвердження цієї тенденції.

Отже, перший гравець — ТОВ "Інкам Фінанс". Ця нікому не відома компанія була заснована ще в березні 2016 року в Києві. Наприкінці того ж року переїхала в Запоріжжя, і майже 7 років фактично була "сплячою" — (виручка цього ТОВ, яке податківці класифікували як мікропідприємство, до 2023 року становила близько 80 000 грн на рік).

Час "Інкам Фінансу" настав через пару тижнів після того, як СБУ "закрила" Коломойського. Вже 18 вересня компанія отримала ліцензію на оптову торгівлю пальним, а 3 жовтня — підписала перший договір на постачання палива (скраплений газ на 12 600 грн) з Запорізькою обласною інфекційною клінічною лікарнею. З того часу, за даними Clarity Project, компанія в Prozorro стала переможцем у 239 закупівлях на суму 101,82 млн грн. Найбільшим уловом для запорізького новачка стали харківські енергетики. 31 жовтня на тендері "Харківобленерго" "Інкам Фінанс" взяв 23 з 24 лотів на 80,29 млн грн. І лише 1 лот на суму 4,2 млн грн відійшов ТОВ "Укрнафта-постач" ("донька" підконтрольного державі ПАТ "Укрнафта"). При цьому в повному прольоті залишились такі впливові місцеві конкуренти, як ТОВ "Золотий Стандарт К" Костянтина Батвінова (ЗМІ вважають його близьким до першого заступника Харківської ОДА Олександра Скакуна) та "Оіл Карт Сервіс" (пов’язане з мережею АЗС Ovis екс-мера Харкова Володимира Шумілкіна).

Причин такого успіху може бути дві. По-перше, незалежність "Харківобленерго" від місцевих босів. Компанію контролює Фонд державного майна, а керує "варяг" — одесит Костянтин Логвиненко. Зазвичай в Харкові виграють місцеві компанії. По-друге, зв’язок ТОВ "Інкам Фінанс" з групою "Приват", яка оперує найбільшою мережею АЗС в Україні і цілком спроможна витримати цінові війни навіть з "Укрнафтою".

Формально "Інкам Фінанс" не має відношення до Ігоря Коломойського. З 2019 року керівником та єдиним власником "Інкам Фінанс" є жителька Запоріжжя Олена Кириленко. Проте, декілька років тому вона працювала головним бухгалтером запорізької філії ТОВ "Біотрейд" — ексклюзивного дистрибьютора соків "Біола", які виробляла підконтрольна "Привату" компанія "Ерлан". Постачальником імпортованого з Турції дизелю, яке законтрактував "Інкам Фінанс", є компанія "Мобайл Енерджі" (Бориспіль), яка керує 18 приватівськими АЗС ANP в Сумській області. А бензин та скраплений газ "Інкам Фінанс" закупив у "Укртатнафти" та "Укрнафти", які до повномасштабної війни росії проти України контролювались "Приватом".

Другий гравець — ТОВ "Тенегія". Ця компанія була зареєстрована в грудні 2021 році в Павлограді. І також залишалась сплячою аж до арешту Ігоря Коломойського. Вона отримала ліцензію на оптову торгівлю пальним в один день з "Інкам Фінансом" — 18 вересня, та одночасно з нею з жовтня почала постачання нафтопродуктів. В цій компанії заправляють виключно жінки. Власниця ТОВ "Тенегія" — 35-річна Юлія Леонова з Дніпра, директор — 31-річна Ганна Істоміна з Харківської області. Істоміна була бухгалтером ТОВ "Лурія", яке в 2017 році фігурувало в кримінальному провадженні Генпрокуратури стосовно махінацій з нафтопродуктами в рамках спільної діяльності ПАТ "Укрнафта" та Momentum Enterprises (Eastern Europe) Limited, контрольованої групою "Приват". Леонова керує ТОВ "Маклея", що володіє декількома "приватівськими" АЗС Sentosa Oil та "Авіас Плюс" в Дніпропетровській області.

Як і "Інкам Фінансу", поки що найбільший куш "Тенегії" забезпечили енергетики. 2 листопада компанія стала єдиним учасником та переможцем тендеру ПАТ "Сумиобленерго", підконтрольного екс-партнеру Коломойського Костянтину Григоришину, на постачання бензину та дизпалива на 81,6 млн грн.

Найголовніше, що об’єднує дві компанії — схема, за якими вони були залучені до мережі АЗС "Авіас", що залишається підконтрольною "Привату". 29 вересня "Інкам Фінанс" підписав партнерський договір з ТОВ "Новакс Трейд", а а "Тенегія" 1 жовтня та 4 жовтня — аналогічні договори з ТОВ "Літон Ойл" та вказаним вище "Мобайл Енерджі". Ці три компанії, оформлені на маловідомих фізичних осіб (Ігор Падусенко, Олександр Красножон та Микола Зоря), незадовго до цього взяли в оренду АЗС ANP та "Авіас Плюс" в Харківській (близько півсотні) та Сумській областях (близько 60 заправок). Згідно з договорами, "Інкам Фінанс" та "Тенегія" передають вказаним операторам АЗС паливо, а ті зобов’язані його відпустити пред’явникам паливних карток та скретч-карт "Авіас", емітентами яких є замовники.

Як писав "Телеграф", після того, як Коломойський отримав підозру від СБУ та оселився у СІЗО, НАБУ здійснило декілька спроб накласти арешт на його активи. "На підставі постанови Директора НАБУ, погодженої керівником САП, строком на 48 годин накладено арешт на частки у статутному капіталі товариств, якими підозрюваний володіє прямо чи опосередковано, у розрізі 307 юридичних осіб, у тому числі акціонерних товариств, розрахунковою вартістю понад 3 млрд грн", — повідомили в НАБУ 8 вересня. Пізніше НАБУ направило до Вищого антикорупційного суду клопотання про повноцінний арешт цих активів, проте 21 вересня суддя ВАКС Олег Ткаченко відмовився це робити. Але як стало відомо, нещодавно інший суд — Шевченківський — за поданням Бюро економічної безпеки у вересні все ж таки наклав арешт на низку компаній на чолі з ПАТ "Полтаваобленерго".

Цілком вірогідно, що рано чи пізно у правоохоронців дійдуть руки до нафтотрейдингового бізнесу Коломойського у вигляді мережі "Авіас", що налічує зараз майже 1 000 АЗС ("Авіас", "Авіас плюс", АNP, Glorius, Rubix, Sentosa Oil, "Балу", ЗНП, "Мавекс", "Мавекс плюс", "Петрол-Гарант", "Чернівцінафтопродукт", "Элін", "ЮКОН", "ЮКОН сервіс"). Тому залучення невідомих жіночих облич та підписання партнерських договорів із орендарями заправок, формально не пов’язаними з Коломойським та групою "Приват", очевидно, має убезпечити від накладання арештів і ці компанії, і їх пальне. І треба визнати, ця схема поки що достатньо ефективно працює, дозволяючи "Привату" стабільно отримувати мільярди.