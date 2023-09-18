Заводу "НПК-Галичина" Ігоря Коломойського виставили рахунок на 9,4 млрд грн: "Укрнафта" намагається арештувати майно боржника

Завод Коломойського працював як розподільча база

В судах Львівської області розгорнулось запекле протистояння між найбільшою нафтовидобувною компанією України "Укрнафта" та найстарішим нафтопереробним заводом "НПК-Галичина" (Дрогобицький НПЗ). "Укрнафта" вимагає в суді від свого боржника більше 9,4 млрд грн і намагається накласти арешт на його майно, але поки що не має успіху.

Як пише "Телеграф", в червні 2023 року господарський суд Львівської області відмовив в задоволенні заяви "Укрнафти" про арешт всього рухомого та нерухомого майна "НПК-Галичина" через "відсутність зв`язку між запропонованим заявником заходом забезпечення позову і предметом позову", а також небажання "безпідставно порушити права відповідача, гарантовані Конституцією України та Цивільним кодексом України, в частині вільного користування належним йому майном". А 4 вересня цю ухвалу залишив в силі Західний апеляційний господарський суд. Він відхилив апеляцію "Укрнафти", висловивши небажання блокувати господарську діяльність відповідача. Хоча арешт активів лише не дозволяє їх перепродавати чи повторно передавати в заставу, проте ніяк не впливає на спроможність продовжувати господарську діяльність.

"НПК-Галичина" контролюється групою "Приват" Ігоря Коломойського та його партнерів. "Укрнафта" багато років знаходилась під оперативним контролем "Привату", проте в кінці минулого року була націоналізована державою. За даними "Укрнафти", заборгованість "НПК-Галичина" перед компанією сформувалась за 9 договорами поставки нафтопродуктів. Компанії підписали їх в листопаді 2019-травні 2020 р, пізніше по всіх договорах були підписані додаткові угоди (по факту — угоди про розстрочку платежів терміном до 3 років). Основна сума заборгованості по ним складає 4,8 млрд грн, все інше — відсотки, пеня та інфляційні втрати.

Про це пише Дмитро Грицай у статті "Укрнафта" хоче мільярди Коломойського: державна компанія вимагає 9,4 млрд грн від Дрогобицького НПЗ" на "Телеграфі".